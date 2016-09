«Todas somos candidatas y saldrá la que mejor represente a las Fallas»

Carmen Llopis ya sabe lo que es tener en casa una fallera mayor de Valencia y sueña con que se repita la experiencia. Sangre fallera no le falta.

CORTE FALLERA MAYOR uEdad. 21 años. (9-9-1995) uOcupación. Cuarto de Química.

Siendo de Na Jordana, seguro que participa en el belén, en la lectura del Tirant...

Cuando salgo de la Universidad, después de comer, ayudo a hacer recados, participo en los bailes de la presentación y ahora estamos preparando la lectura del Tirant.

«Mi hermana y yo llevamos las Fallas en la sangre»

«No descarto ser presidenta cuando deje de trabajar»

¿Tienen sabor agridulce por los premios de la falla?

No, porque disfrutamos mucho el premio de Blanch. Desde que nací no habíamos tenido premio infantil. Blanch se lo merecía porque hace fallas muy detalladas. Con la grande, a lo mejor otro jurado no hubiera dado un once.

¿Qué es más difícil que le toque la lotería o que haya dos falleras mayores de Valencia en casa?

Las dos cosas son difíciles, pero todas somos candidatas y cogerán a la que mejor represente a las Fallas. Si no fuera yo, hay que hacer piña y apoyar a la fallera mayor.

¿Qué cualidades debe tener la elegida?

Tiene que ser fallera, fallera. Si no vives las Fallas, cómo vas a transmitirlo al pueblo valenciano. Ha de ser simpática, amable, correcta y con don de gentes.

¿Qué diferencias y coincidencias tiene con su hermana?

Llevamos las Fallas en la sangre. Salimos juntas con amigas, dormimos en la misma habitación, pero ella estudia letras y yo ciencias.

En el reinado le he visto varios trajes del XVIII, ¿le gusta más que la indumentaria del XIX?

Del siglo XIX no tengo ninguno. Me veo más favorecida con los del XVIII y depende de las circunstancias me ponía moño único o tres.

Destaque a alguna personalidad que ha pasado por Na Jordana

Alaska me encantó. Vino Mario, pero entonces no era tan conocido. Yo era pequeña y ella me decía 'ven a mi casa de Madrid'.

¿A quién te gustaría conocer en el balcón?

A los Reyes.

¿Cómo lleva los deportes?

Hacía gimnasia rítmica y hasta hace dos años, que me rompí el ligamento de la mano, hacía sky.

¿Le gustaría ser presidenta?

Sí, cuando deje de trabajar.