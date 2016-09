Un conductor y un gorrilla se enzarzan en una pelea a puñetazos por la propina

Vergonyós. ...abans culpa de Rita i ara de Ribó.....o no?

Lamentable el tema de los gorrillas. Ya les puede sancionar la policía que como son insolventes no pasa nada

I ara segons les nostres lleis el conductor del vehicul tindrá que pagar-li al gorrilla que casi segur será extranger una indemnisació per el mal proferit,sinó la senténcia será xenofoga i racista.El "sr" Ribobo a la seua catalanisant i el Cap i Casal pates amunt....

Me pasó algo similar hace unos meses en otro lugar. El tipo me suelta, esto es una mierda y claro les das dinero por represalias pagando zona azul. Encima tenemos que dejar que un maleante nos pegué entiendo la reacción del chaval en un país decente esto no existen