Los vendedores del Mercado Central inician los paros contra el Ayuntamiento de Valencia

Leyendo lo que dicen estos señores parece que el mercado se suyo y el Ayuntamiento el pinche que les hace los recados.Lo que no entiendo por que este Ayuntamiento emplea tantos recursos en el centro y no potencia los barrios periféricos que son los que le han dado la alcaldía,por que no se equivoquen los del centro no votan a compromís Sr.Ribó,La alcaldesa anterior a la senadora también cometió el mismo error y no repitió en el cargo.