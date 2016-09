Conflicto a la vista en la próxima procesión cívica del 9 d'Octubre, al determinar el Ayuntamiento que todas las asociaciones que lleguen del Te Deum desde la catedral, encabezadas por Lo Rat Penat, entren en la plaza del Ayuntamiento por una calle lateral y no por el itinerario habitual, al considerar que así no irán a contracorriente de la comitiva oficial, según explicó ayer el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, lo que podría generar en su opinión retraso en el acto oficial.

La decisión supone también que no se podrá realizar la tradicional ofrenda a Francesc de Vinatea, el jurat en cap cuya estatua se encuentra en la parte norte de la plaza del Ayuntamiento. A la hora que lleguen los integrantes de Lo Rat Penat y el resto de simpatizantes de entidades valencianistas, la Policía Local derivará al público por la calle San Vicente, para que entre en la plaza por Sangre o Periodista Azzati, ocupando sus puestos antes de la bajada de la Real Senyera.

Fuset achacó ayer la medida a una decisión de Protocolo, que a la vista de lo ocurrido el pasado año ha pedido esta modificación. Por el contrario, el presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, aseguró a LAS PROVINCIAS tras conocer la modificación municipal que en 2015 no hubo ninguna demora en el desfile. «Me acuerdo perfectamente porque me dio tiempo a subir al Salón de Cristales y ver cómo salía la Senyera del Archivo Histórico, por lo que no es como lo dicen».

La ofrenda a Vinatea se realizó «con total normalidad; llegamos de la catedral y la Policía Local retiró las vallas». Cuando terminó, enfilaron en dirección al Ayuntamiento con la Senyera propiedad de la asociación cultural para ocupar el espacio reservado en la procesión cívica, delimitados por personal con carteles indicadores.

Para Esteve, impedir de hecho la ofrenda floral a Vinatea es una «provocación» a Lo Rat Penat, mientras que Fuset señaló que este acto se puede realizar en otro momento. Hasta ahora, siempre se había aprovechado los momentos previos a la procesión cívica, para congregar al máximo número de personas en el reconocimiento a uno de los personajes más conocidos del valencianismo por su peso histórico.

Este año se repetirá el Te Deum en la catedral, por segunda vez sin la participación oficial del Ayuntamiento. El cardenal Antonio Cañizares presidirá el oficio religioso, donde la protagonista absoluta será la Senyera de Lo Rat Penat, réplica de la que dos horas después será bajada por el balcón del Consistorio.

La enseña original fue confeccionada en 1923, aunque la que sale en procesión es otra réplica cosida en 1991 por el mecenazgo de la familia Trullenque-Dicenta. Este acto contó con la participación en 2015 de 12 asociaciones y cientos de personas que abarrotaron la nave principal de la Seo.

A la diez de la mañana, previsiblemente, saldrá la Senyera desde la sede de la entidad, en la calle Trinquete de Caballeros, para entrar en la catedral por la puerta de los Hierros, donde será recibida por el cardenal y otros altos cargos de la diócesis valentina. El gobierno tripartito decidió excluir el pasado año, cuando el abanderado fue el alcalde Joan Ribó, a la catedral del itinerario de la procesión cívica, lo que fue respondido con una reacción popular en favor de esta acción de gracias.

Para ello, Lo Rat Penat ofreció participar con la Senyera de su propiedad. «La bajaremos con la música de la Marcha Real, como toca», aseguró Esteve para incorporar otro de los elementos que han sido suprimidos en algunas fiestas en la ciudad.

Después del Te Deum, buena parte de los asistentes a la catedral acudirán a la plaza del Ayuntamiento. El pasado año participaron concejales del Partido Popular y Ciudadanos. Tendrán que entrar a las inmediaciones del balcón dando un rodeo por la calle San Vicente.

Fuset rechazó que haya una motivación política, para ceñir sus argumentos a que se evite un tapón entre el público que llegue desde la Seo y la comitiva, en dirección contraria pero teóricamente sin ponerse en marcha hasta unos minutos después del mediodía. Para Esteve sí que hay un deseo de tapar cualquier protagonismo que pueda tener ese día Lo Rat Penat, tanto en la ofrenda floral como en la entrada.