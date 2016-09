¿Qué pasa en Barón de Cárcer?

En la tarde del lunes se produjo un nuevo atropello en la avenida Barón de Cárcer de Valencia. Un joven de 25 años, que según fuentes policiales cruzó con el semáforo en rojo, fue arrollado por un autobús de la Empresa Municipal de Transportes. El herido fue trasladado por precaución al Hospital Peset Aleixandre.

Desde el pasado mes de noviembre se han producido cinco atropellos en esta avenida. Uno de ellos, a finales de abril, se cobró la vida de un hombre de 63 años que también fue atropellado por un autobús de la EMT cuando cruzó la avenida con el semáforo en rojo, según fuentes del ente municipal.

Las asociaciones vecinales culpan de los accidentes al Ayuntamiento y a la reordenación del tráfico que introdujo el doble sentido de la circulación en parte de la avenida el pasado mes de noviembre.

“Desde el primer momento nos negamos a la doble dirección en Barón de Cárcer, porque considerábamos que era una avenida que ya tenía muchísimo tráfico y que era una locura, y que no se podía inundar de autobuses”, aseguró Trinidad Piquer, de Coordinadora Ciutat Vella. “Si fueran a treinta –kilómetros por hora–, que es como deben de ir por el centro histórico, los autobuses no cabrían en la avenida”, agregó.

“Si cruzas de una a calle a la otra, la gente va a lo suyo; es lógico que hay una imprudencia cuando la gente cruza en rojo, pero eso no se puede evitar”, señaló al ser preguntada por las infracciones de los peatones en esta avenida.

“Las autoridades están para corregir esto, y no meter el tráfico que están metiendo en la avenida, es una animalada”, indicó Trinidad Piquer. “Un sentido, coches pequeños, no contaminantes, y la entrada de taxis; el centro histórico no es para aguantar el movimiento de coches que hay aquí”, concluyó.