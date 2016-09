El tráfico por San Vicente y Ayuntamiento se revisará tras reformar la plaza de la Reina

Las obras de remodelación de la plaza de la Reina comenzarán en 2017, durarán año y medio y precisarán de una inversión de más de cinco millones de euros en dos anualidades. El nuevo diseño que se implante en este punto neurálgico de la ciudad no sólo va a suponer un cambio urbanístico, además, va a marcar la hoja de ruta de próximas acciones en la calle San Vicente, plaza del Ayuntamiento o la plaza de San Agustín. «Primero vamos a intervenir en la plaza de la Reina y luego ya se estudiará y verá el tránsito por la calle de la Paz, Poeta Querol y San Vicente», dijo ayer el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, que acudió con una de la doce bicicletas eléctricas que ha comprado el Ayuntamiento para que la usen los funcionarios.

A la pregunta de si derivará el tráfico por la calle Poeta Querol, comentó que no hay una decisión tomada y que se irá analizando, «pero el rediseño de la plaza de la Reina implicará una redistribución del tráfico». Añadió que «es prematuro decir que calles como San Vicente serán totalmente peatonales, respetando determinados accesos como los de comerciantes y vecinos, pero el objetivo es ir a un modelo de tránsito pacificado». Dijo que una de las ideas que baraja es que para la mensajería de última milla, es decir, entrega de paquetes por el centro histórico, se empleen bicis de reparto.

Sobre los accesos, argumentó que ya están licitando para Ciutat Vella la instalación de cámaras, para garantizar la entrada a residentes y comerciantes.

Tanto Grezzi como el concejal de Participación Ciudadana, Jordi Peris, coincidieron en apuntar que «Valencia es una ciudad de plazas, pero muchas, como la del Ayuntamiento, se han convertido en rotondas».

Intercambiadores y carril bici

Una de las cosas que tienen claras es que los autobuses de la EMT no tendrán paradas en la plaza de la Reina. «Hoy en día hay once líneas. Tras la reforma, no habrá paradas», dijo Grezzi. Y anunció que se solventará con tres intercambiadores.

«Uno de estos intercambiadores ya se ha licitado. Estará en Porta de la Mar. También habrá otro en la calle Navarro Reverter» y añadió que pondrán un tercero en la plaza Tetuán. Detalló que las obras del anillo ciclista por el interior de la ronda comenzarán en noviembre. Y que en 2017 habrá una nueva tanda de remodelación de líneas de la EMT.

Además, las obras de la plaza de la Reina incluirán trabajos de mejora del parking. Según indicó Grezzi, ya se han hecho los estudios de ingeniería para evaluar el estado actual. «Es de los años 70 y tiene filtraciones. Se tendrán que hacer apuntalamientos, pero de forma leve, no grave. Se actuará en los pilares, en el muro de contención y se sellarán las vigas con técnicas constructivas modernas», argumentó.

En cuanto a las rampas de acceso, con la reforma, se eliminarán de la parte central y se pondrán -tal como ya recogía el proyecto de 1999 obra de Miguel del Rey; Íñigo Magro y Antonio Gallud- nada más entrar a la plaza, desde la calle de la Paz. Los vehículos entrarán por esta vía y saldrán por la calle del Mar.

Si la idea de eliminar las paradas y de cambiar de sitio las rampas parece que ya está clara, el diseño general de esta plaza se está sometiendo a un proceso participativo que costará 9.500 euros.

Como indicó el concejal Jordi Peris, Encajes Urbanos está entrevistando a asociaciones vecinales, comerciantes, taxistas, hosteleros, fallas y Arzobispado para que puedan aportar ideas. «Hemos abierto la web 'participareina.valencia.es y en redes sociales para que la gente conozca el proceso y envíe sugerencias».

Peris dijo que así como en el proceso participativo para «elegir las inversiones de los barrios se hizo por votación, aquí no será así. Se harán debates para consensuarlo». El día 28 y el 5 de octubre habrá dos jornadas de información en Museo de la Ciudad (18 h). Los días 17, 24 y 27 de octubre (de 18 a 20 h) y el 19 (11 a 13 h) habrá talleres y debates en el Mesón de Morella y el 10 de noviembre se presentarán las conclusiones en el Museo de la Ciudad (18 a 20 h). Según dijo Grezzi, «el proyecto básico constructivo de la plaza se va a licitar ya y se tendrán que incluir las sugerencias que se acuerden en ese proceso participativo».