Ciudadanos se suma a la petición para que el nombre de Valencia sea bilingüe

El grupo municipal de Ciudadanos se sumó ayer al frente común planteado por el PP para que la ciudad de Valencia mantenga también en castellano el nombre oficial a pesar de que el Ayuntamiento está tramitando la denominación únicamente en valenciano.

Así, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, apostó por las denominaciones 'Valencia' y 'València' para acabar con el enfrentamiento que ha generado el cambio de nombre. A su juicio, la nomenclatura tiene «fácil solución para aquellos que muestren suficiente voluntad política y altura de miras». Por ello, ofreció al resto de partidos del Consistorio apostar por el bilingüismo.

En este sentido, recordó la moción presentada a finales del pasado julio para mantener la nomenclatura en castellano en la que Ciudadanos recordaba que municipios y provincias de comunidades con lengua propia mantienen su nombre en las dos lenguas oficiales de su territorio.

Un punto del documento en el que se hace mención a la Ley 25/1999 del 6 de julio del Gobierno por la que se declaraban «cooficiales las denominaciones Alacant, Castelló y València para las provincias que integran la Comunidad Valenciana», así como el Decreto 25/1990 del 31 de enero, del Consell, por el que se aprobaba «a la nueva denominación del municipio en bilingüe: Alacant en valenciano y Alicante en castellano».

«Nuestro deber como representantes públicos es hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar este tipo de conflictos que tan fácil solución tienen para aquellos que muestran suficiente voluntad política y compromiso con la ciudadanía», señaló ayer Giner, quien avanzó que en el próximo pleno del Ayuntamiento -previsto para el día 29- se debatirá, a petición de su partido, sobre la toponimia oficial de la ciudad.

Pendientes de recurso

Se repetirá, por tanto, el debate que ya se generó en julio, donde se rechazaron las cinco alegaciones presentadas por la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat, la Associació d' Escritors en Llengua Valenciana y dos particulares con los votos en contra de Ciudadanos y del Partido Popular.

Precisamente ayer el grupo municipal popular, encabezado por su portavoz, Eusebio Monzó y por los concejales Alfonso Novo, Maria Àngels Ramón-Llin y Cristóbal Grau, mantuvo una reunión con los presidentes de Lo Rat Penat y la RACV, Enric Esteve y Federico Martínez Roda, respectivamente, para abordar los próximos pasos, ya que el PP estudia presentar un recurso contra el procedimiento administrativo seguido por el tripartito.

Desde la RACV no se quiso valorar el encuentro mientras que Esteve desveló que aún no han recibido la notificación sobre el resultado de las alegaciones por lo que «es pronto para abordar qué vamos a hacer». Eso sí, lamentó que el alcalde, Joan Ribó, aún no les haya recibido «a pesar de ser una entidad representantiva de la ciudad y llevar ya 15 meses en su cargo».