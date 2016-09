Ribó se resiste a bajar el IBI de Valencia y dice que es un asunto a debatir

ESTOS PARA NO TRABAJAR YA NO SABEN A DONDE IR. RIBO AL SALER EL XIMO A DENIA. SEGURO QUE SUS DESPACHOS ES QUE NO TIENEN CONDICIONES Y ES MAS CARO. ¿VERDAD POLITIQUILLOS DE ...?

No, a los comerciantes, que pagan todos los impuestos, no les bajara el IBI.

Sin embargo, a todos los manteros que venden genero falsificado de imitacion de marcas, en todas las calles centricas, a estos, que campen a sus anchas, que al fin y al cabo, los manteros son los que sostienen la economia con las aportaciones a la SS, impuestos, etc, etc.