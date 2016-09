Valencia acogerá la primera edición del Urbans Festival

La primera edición del Urbans Festival llegará a Valencia el próximo 10 de septiembre para promocionar los deportes urbanos y será totalmente gratuita y para toda la familia. El evento reunirá lo mejor del deporte de acción, música y cultura urbana en el antiguo cauce del río Turia. Su objetivo es consolidarse en un plazo de tres años para vincular, a nivel español, el nombre de Valencia con la práctica de estas modalidades deportivas. En el futuro, se irán incorporando nuevas actividades relacionadas con el arte (Urbans Art) y con las nuevas tecnologías (Urbans Tech). El festival tendrá lugar en el tramo número 6 del antiguo cauce del río Turia (entre el puente de San José y el de las Torres de Serrano) desde las 9.00 hasta las 21.30 horas. Solo existen dos citas similares en España: el O'Marisquiño en Vigo y Caixa Xtreme en Barcelona.

Información de interés Disciplinas en competición: Street Skate, Slackline, Breackdance y BMX, Actividades paralelas: Música (DJ´s), Parkour,Tricking y Graffiti. Fecha: 10 de Septiembre de 2016 Lugar: Tramo número 6 del antiguo cauce del río Turia. Horario: 09.00h a 21.30h Asistencia esperada: 6.000 personas aproximadamente. premios Skate Sub 16. 1er, 2ndo y 3er clasificado: Relojes G-Shock y ropa. Mayores de 16 años. 1er clasificado: 500€, Reloj G shock, pack Dickies y material duro. 2ndo: Reloj G shock, pack Dickies y material duro. 3er clasificado: Reloj G shock, ropa Dickies y material duro. Se repartirán premios durante el torneo: Mejor truco, mejor caída, mejor estilo. Breakdance 1º clasificado: 400€ ganador, relojes G-shock+ Pack WAU Brand. 2º clasificado: Relojes G-shock + Pack WAU Brand. BMX 1º clasificado: Reloj G shock, pack Dickies y material duro. 2º clasificado: Reloj G shock, ropa Dickies. 3º clasificado: Reloj G shock ,ropa Dickies. Slackline 1er clasificado Reloj G-Shock, pack Dickies. 2nd Clasificado. Reloj G-Shock Pack Dickies.

Los participantes que deseen intervenir deben inscribirse previamente en la página web del evento y competirán en diferentes disciplinas y dentro de su categoría. Cada especialidad contará con un grupo de jueces que evaluarán las maniobras de cada atleta. Lo particular de este festival que no ofrece los demás es que los participantes irán agrupados por edad y no por sexos, por lo que tanto chicos como chicas competirán en igualdad de condiciones.

Las competiciones incluirán: BMX (una modalidad de ciclismo acrobático con origen en California), Slackline (es una variante del funambulismo tradicional pero realizado sobre una cinta para facilitar los saltos y los movimientos), Skateboarding y Breakdance (el baile urbano que ha inspirado a millones de jóvenes)

También habrán exhibiciones de Tricking (una combinación de artes marciales, gimnasia y algunos movimientos del breakdance), Parkour (deporte que consiste en trasladarse de un punto a otro de manera fluida utilizando las habilidades corporales) y Graffitis. Además, las zonas de descanso estarán ambientadas con Djs.

Este festival cuenta con el apoyo de la Fundación Deportiva Municipal que reformará y remodelará la skateplaza del tramo número 6 de río.

Remodelación del Skateplaza

Las obras de remodelación de este lugar ya están en funcionamiento y estará todo listo para el Urbans Festival del próximo 10 de septiembre. La infraestructura supone una inversión de 12.000 euros por parte de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) para modernizar y mejorar los elementos del espacio, instalados hace años, que estaban en mal estado y el circuito estaba desactualizado.

Desde FDM se subrayó que "se cumple con una de las demandas de jóvenes valencianos, y una deuda pendiente que se ha retrasado por diversas circunstancias". Estos últimos trabajos "favorecen la práctica de este deporte con mayor comodidad y seguridad". Para la ejecución del proyecto se ha tenido en cuenta la valoración de los técnicos en la materia, pero también de los diseños de Cristian Sánchez, Hugo Miralles y José Vicente Soriano, skaters con gran renombre en la escena valenciana y nacional.

El objeto es la reparación y adecuación de la pista de skate situada junto al campo de béisbol del tramo VI del Jardín del Turia. Es una pista existente de 24 x 43 metros formada por una solera de hormigón y sobre la que se asientan los diferentes módulos para la práctica del Street skate.

Actualmente, la skateplaza de Valencia con su forma rectangular, cuenta de planos inclinados, bordillos para grindar, un planter, semipirámide, raíl de sección rectangular, pirámide en forma alargada a modo de jib y plano inclinado con bordillo en la parte superior. Los trabajos iniciales contemplaron la eliminación de algunas plataformas y adecuación del pavimento existente.

Las remodelaciones que se están realizando se basan en la reparación de juntas entre elementos verticales y horizontales consiguiendo la continuidad entre ambas superficies. Una sustitución de copings deteriorados (perfiles de canto romo por perfiles metálicos que permitan el fácil deslizamiento del patín sobre las aristas del perfil). Una adecuación y construcción de módulos para actualizar la street plaza y la reparación de juntas del pavimento junto con los muretes con perfiles metálicos tipo cuadradillo.

A la reparación de la ya existente skateplaza se van a sumar los siguientes elementos: dos barandillas redondas en caída, un bordillo en caída estilo Hubba, bordillo low to high encima del bordillo en curva, wallride en la parte del córner, y la prolongación del plano inclinado con bordillo en la parte superior situado en la esquina norte. También el plano lanzadera situado en la parte central se doblará con una cara simétrica al otro lado, creando una semipirámide.

Los amantes del skate de Valencia están de enhorabuena y podrán disfrutar de este lugar totalmente restaurado y modernizado a partir del 10 de septiembre.