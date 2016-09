Uno de cada tres pescadores de Gandia abandona la actividad en una década

El sector pesquero en Gandia no atraviesa su mejor momento. Los últimos años han sido muy duros para los pescadores, oficio que presenta un futuro poco optimista. No en vano, la ausencia de beneficios en los últimos años ha hecho que el 30% de las embarcaciones abandonen su actividad en el puerto de la ciudad, como explicó el secretario de la Cofradía de Pescadores del Grau de Gandia, Enrique Ferrer. Esta reducción también se ha visto afectada en toda la Comunitat Valenciana y sus causas son diversas.

La ausencia de beneficios viene dada por diversos factores. Hay menos pescado porque han bajado las temperaturas, por el alto precio de la gasolina en los últimos años, por la ausencia de lluvias, por la falta de relevo generacional, por lo dura que es la profesión, por la falta de temporales y por la regeneración de playas, explicó Ferrer.

La situación de este año en el puerto es muy mala. De hecho, se puede decir alto y claro que es «uno de los peores años para la pesca». Actualmente el puerto de Gandia cuenta con 50 embarcaciones de artes menores, 6 de arrastre y 1 de perca al cerco.

Las artes menores son las que más afectadas se han visto por esta reducción de beneficios en el sector, ya que sus embarcaciones son las que más se han reducido en los últimos años. «El porcentaje de reducción se debe principalmente a este tipo de pesca», declaró.

«Además, la pesca al cerco, que se encarga de capturar especialmente sardinas y boquerones, se ha visto también bastante afectada desde el mes de mayo. Antes se juntaban en nuestras costas cerca de 30 embarcaciones con bases en diferentes puertos, a día de hoy se juntan tres como mucho», explicó Ferrer.

El arrastre, por su lado, no se ha visto excesivamente afectado por la falta de beneficios debido a que ha tenido un paro biológico que ha preservado sus especies. «Lo único que ha salvado este año a la pesca es que ha bajado un poco el precio de la gasolina respecto a los pasados años, que tan alta estaba».

Otro de los problemas para los pescadores desde hace un año es el cierre de la pesca de la tellina. «No solo las pocas lluvias y la subida de temperaturas ha afectado a esta especie, sino que el poco caudal de los ríos, su salinización, la regeneración de playas y la gran cantidad de vertidos son otros de los factores de la ausencia de la tellina», manifestó Ferrer.

Este problema también ocurre con la almeja, por lo que entidades como la Universitat Politècnica de València o la Universidad Católica de Valencia están realizando estudios e investigaciones para solucionar este hecho. «Es muy importante concienciar a la gente de que no capture tellinas porque muchísimas personas cogen en la playa y el problema es serio», dijo Ferrer.

El secretario de la Cofradía de Pescadores de Gandia destacó, además, el buen trato que el sector tiene con el Ayuntamiento. «Hasta el momento no hemos tenido ningún problema y desde el gobierno municipal están muy atentos a la situación de la pesca y el puerto», dijo.

Cerco a las medusas

Además, aseveró que los pescadores tienen un acuerdo con el consistorio para capturar medusas, ya que con el aumento de las temperaturas, se ha producido un incremento excesivo de esta especie. «A pesar que la recompensa económica por este trabajo no es muy alta, los pescadores contribuyen a la labor de buen agrado», declaró Ferrer.

Respecto al futuro de la pesca en Gandia, Ferrer no se mostró muy esperanzador. «La climatología es básica, ya que si cada vez suben más las temperaturas, si no hay ni un temporal y sigue sin llover veo el futuro muy mal porque todo se convertirá en un bucle en el que la gente no sacará rentabilidad y no se querrá dedicar a este oficio», concluyó.