El CEU también recurre las becas que excluyen a las universidades privadas

La Fundación San Pablo CEU también recurrirá las seis modalidades de becas que dejan fuera a los alumnos de las universidades privadas. El Diari Oficial dio cuenta ayer de la presentación de cuatro contenciosos contra las ayudas para la exención de tasas, las de excelencia, las que completan las cuantías del ministerio y las que incluyen una ayuda-salario para las rentas más bajas. El día 5 se publicó el otro de los recursos presentados, referido a las de no abandono. Respecto a las destinadas a los erasmus, fuentes de la institución explicaron ayer que se recurrirá «próximamente» por una cuestión de fechas. Esta convocatoria fue la última en impulsarse (19 de julio).

BECAS AUTONÓMICAS uTasas. Evitan el pago de la matrícula. Las del curso pasado están paralizadas por el TSJ. Las del nuevo ejercicio no han salido aún. uNo abandono. Para alumnos con menos de 24 créditos para acabar su carrera. La suspensión afecta a las del 2016-2017. uErasmus. Cofinancian estancias en universidades europeas. uBeca salario. Incluyen una ayuda de hasta 600 euros al mes. uExcelencia. Para que los mejores expedientes cursen un máster. uComplementarias. Completan la cuantía que da el Ministerio de Educación a sus becados.

La fundación, uno de los grupos de educación privada con más peso en España, es titular de la Universidad Cardenal Herrera CEU, con centros en Alfara, Moncada, Valencia, Castellón y Elche. Lógicamente sus alumnos se ven perjudicados por la decisión del Consell, con la excepción de los de Veterinaria, que siguen cubiertos por las becas autonómicas al no haber oferta pública.

Aunque antes de verano ya trascendieron declaraciones de intenciones en este sentido, ha sido con la convocatoria de cada una de las modalidades, entre junio y julio, cuando se han concretado los contenciosos. Es lo mismo que ha pasado con la Católica, que también ha recurrido los seis tipos de becas.

Fuentes de la Cardenal Herrera se remitieron a su argumento jurídico para justificar el paso: «Cuando un estudiante cumple los requisitos de nivel de renta exigidos en las convocatorias es discriminatorio que no se le conceda la beca en función de la titularidad privada del centro que ha elegido para formarse», señalaron a LAS PROVINCIAS.

En cuanto a las de excelencia, en las que no se piden requisitos económicos, insistieron en que continúa la diferencia de trato. «También es discriminatorio que estudiantes con las mismas calificaciones no tengan acceso a las mismas becas. Más aún teniendo en cuenta que los beneficiarios de estas las pueden destinar a estudiar másteres tanto en centros públicos como en privados», añadieron. También apuntaron que los cinco contenciosos presentados han sido admitidos y que no se han solicitado medidas cautelares.

Las dos instituciones privadas más grandes de la Comunitat han iniciado caminos algo distintos para llegar a la misma meta. Una de las diferencias es que la Católica sí solicitó la suspensión, y de manera subsidiaria que sus alumnos pudieran participar en las convocatorias. Además, se optó por la vía de protección de derechos fundamentales mientras que el CEU ha recurrido al procedimiento ordinario.

Las becas paralizadas

Hay que recordar que la Católica pidió medidas cautelares en cuatro de sus recursos, y dos han sido aceptadas por el TSJ. Afectan a las becas para la exención de las tasas y a las de no abandono. En total suman una inversión de 3,15 millones. Tres corresponden a las primeras, referidas al curso 2015-2016 -se publicaron con bastante retraso- y 150.000 euros a las segundas, que sí son para el ejercicio que empieza.

La paralización de las convocatorias ha derivado en reproches. Educación culpa a la Católica de haber provocado la decisión judicial y destaca que afecta a unos diez mil solicitantes -de los que menos de tres mil acaban siendo verdaderos beneficiarios, la mayoría de las públicas-, mientras que la universidad defiende que todo se debe a las políticas educativas, que ya advirtió en sus alegaciones que la exclusión iba contra leyes estatales y que el ministerio fiscal también se pronunció en contra. En cuanto a los partidos, la oposición pide la no discriminación y los que sustentan al Consell que el dinero de la administración se quede en el ámbito público.

La conselleria también ha rechazado la propuesta de la Católica de prorrogar la orden de bases anterior para que cualquier alumno pueda pedir la beca y centra su estrategia en recurrir la suspensión cautelar y en pedir al centro que retire los contenciosos. En cualquier caso, decidirá la justicia. Y ante la cantidad de recursos sobre la mesa, se corre el riesgo de que se retrase aún más la concesión de las becas suspendidas.