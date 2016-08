Educación ignora la propuesta de la Católica y le pide que retire el recurso

El conflicto de las becas universitarias de la Generalitat está abocado a que decidan los tribunales, pues la conselleria no tiene intención de recurrir a la fórmula alternativa que ha planteado la Universidad Católica (UCV) para desbloquear las ayudas que permiten a los alumnos no pagar las tasas. Como informó LAS PROVINCIAS, la institución considera que la administración puede prorrogar las bases del año pasado, que no establecían diferencias de titularidad, para impulsar una nueva convocatoria con el presupuesto consignado, de manera que todos los estudiantes podrían optar a las becas mientras se resuelve el proceso judicial.

El PP y Ciudadanos también han pedido en declaraciones públicas una solución urgente y extraordinaria ante la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras un recurso de la citada universidad, contraria a la exclusión de sus estudiantes.

El Gobierno acusa al Consell de «sectario» por discriminar a los estudiantes de las privadas

Fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà se mostraron contundentes al ser preguntados por esta vía. «No contemplamos ninguna posibilidad al respecto ya que quien debe actuar es la UCV, máxima responsable de haber paralizado el proceso y de haber perjudicado al alumnado». En este sentido, añadieron, «lo único que debe hacer para desbloquear la situación es retirar el recurso».

Fuentes de la universidad sostienen que se han presentado contenciosos contra las seis modalidades de becas impulsadas por la conselleria: becas salario, de excelencia, para los erasmus, la que completa la cuantía que da el ministerio a los becados valencianos, las de exención de tasas y las de no abandono. Sin embargo, desde la conselleria aseguraron ayer que no se tiene constancia de ningún contencioso contra las complementarias.

Recurso de la conselleria

La suspensión cautelar afecta a las dos últimas de la lista, que cuentan con una inversión de 3,15 millones. Educación informó ayer de que antes del jueves se presentará un recurso contra la suspensión cautelar. Desde la Católica insistieron en que esta se adopta para evitar daños irreparables entre el alumnado perjudicado por la decisión de Educación. Por ejemplo, aquel que ya ha sido becado en años anteriores y tenía la expectativa de volver a solicitarla.

Hay que recordar que las ayudas paralizadas que cubren la matrícula se refieren al curso 2015-2016. Se convocaron poco antes de terminar la actividad universitaria por dificultades en su tramitación por un cambio legislativo. Es decir, no quedan afectadas las correspondientes al ejercicio que empieza, que de hecho no están convocadas. En el anterior (2014-2015) sumaron 2.475 beneficiarios, de los que 151 eran alumnos de las privadas según los datos que maneja Educación. Entonces, con el PP, no había distinciones en cuanto a la titularidad. Esta es la convocatoria que la Católica propone prorrogar.

Por lo que respecta a las de no abandono, son de nueva creación. La suspensión cautelar afecta a las del 2016-2017. Las impulsadas en diciembre de 2015 de manera extraordinaria ya están resueltas y beneficiaron a 108 jóvenes.

La conselleria también defendió que ninguna comunidad, con la excepción de Castilla y León y Aragón, beca a los alumnos de las privadas, y argumentó que desde que en el 2006 se incluyó a estas instituciones en el sistema de becas los beneficiarios de la Católica han oscilado entre cien y 150 por curso.

Por otro lado, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, destacó ayer que las becas del ministerio «no están en peligro» y añadió que el Gobierno central, «a diferencia de otros, garantiza sin sectarismos el acceso a las ayudas a la educación». También dijo que el Consell «debe rectificar su política educativa y dar una solución rápida a los estudiantes valencianos».

En el mismo sentido se pronunció la diputada de Ciudadanos Merche Ventura, que pidió una normativa «urgente» que no distinga entre titularidades y recordó que hay familias «que hacen verdaderos esfuerzos para que sus hijos puedan estudiar en la privada grados que no ofrece la pública o cuya nota es muy alta y no pudieron acceder».