La lista de tareas del tripartito de la ciudad de Valencia crece

La libreta que utiliza en sus reuniones el alcalde de Valencia, Joan Ribó, para anotar las peticiones que le hacen debe estar a rebosar. El último cuatrimestre tras la vuelta de las vacaciones pillará al gobierno tripartito con muchas tareas pendientes, proyectos inacabados, otros sin empezar y una amplia lista de promesas que deben empezar a rodar cuesta abajo si no quieren seguir recibiendo críticas.

En un mandato donde gobiernan tres partidos, el cuarto año se da por descontado al entrar en liza la pugna electoral, por lo que quedan poco más de dos años para cuajar un modelo de ciudad que quiera mejorar (y olvidar en algunos asuntos) los 24 años de gobierno del PP.

Para ello, el presupuesto municipal se presenta con una ejecución en las inversiones del 50%, una cifra adecuada si no se entra en el detalle. Puntales tan destacados para la oferta política del tripartito como la compra de viviendas sociales sigue sin cuajar, lo mismo que la mejora sustancial del transporte público. La EMT ha presentado buenas cifras en el primer semestre sólo gracias al aumento de pasaje por los viajes gratuitos. Parados y menores de diez años han logrado elevar más de dos millones el resultado, aunque a costa de empeorar el resultado financiero.

De puertas hacia fuera, la influencia del cap i casal ha pasado de poca en el último mandato de Rita Barberá a nula en la actualidad, con ningún protagonismo ni influencia en los Ministerios. El estilo poco viajero de Ribó, con escasas entrevistas oficiales en Madrid para lograr inversiones, parece el camino menos adecuado para mejorar esto.

Tampoco se ha brillado en las cuestiones más domésticas y obligadas, como la limpieza de las calles, la atención en las bibliotecas o algo tan evidente como la saturación del refugio de perros y gatos, precisamente esto en un gobierno que presume de animalista y que prohibió el bou embolat este verano, a destiempo y cuando las peñas lo tenían todo contratado. Muchas tareas pendientes que se amontonarán con la lógica pugna de los tres partidos por el Presupuesto municipal y que el año pasado ya supuso una crisis por el reparto del dinero.

GOBIERNO

Recomponer las relaciones entre los socios

La marcha de Joan Calabuig al Consell para ser delegado en Bruselas ha tenido dos consecuencias: consolidar la figura emergente de Sandra Gómez en el grupo socialista y tensar un poco más las relaciones entre el PSPV y Compromís, dado que el alcalde no ha querido firmar las delegaciones del primero en favor de la segunda hasta la llegada de Anaïs Menguzzato al Ayuntamiento. El reparto de poder no se toca de momento, aunque otoño puede dar sorpresas.

CABANYAL

El único lugar donde no se puede fallar

Si después de años de oposición orquestada contra los planes del PP para el barrio del Cabanyal, resulta que este mandato no arranca la rehabilitación urbanística y social, entonces el gobierno tripartito quedará tan tocado que difícilmente los tres partidos que lo forman podrán presentarse a las próximas elecciones con ciertas garantías de éxito. Más allá de sus vecinos y votos que suponen, el Cabanyal es sin duda la piedra de toque del actual Ayuntamiento.

BOTELLÓN

Un problema irresoluble en los barrios

El cierre del gran macrobotellón que se hacía en el campus de Tarongers provocó la dispersión del problema en todos los barrios. La solución se antoja imposible porque es como poner puertas al campo. De momento, la Policía Local hace plantones en las zonas más conflictivas y decomisa cientos de botellas de alcohol, pero las quejas vecinales por ruidos y suciedad no han bajado en el primer año de mandato del tripartito. Toca cambiar la ordenanza.

LA MARINA

La deuda ahoga la mejor baza de Valencia

El Consorcio Valencia 2007 no para de darles vueltas al mapa de la Marina para mejorar su rendimiento económico, aunque la deuda de 440 millones de euros que se arrastra por la construcción de la nueva dársena siempre ha quedado fuera de estos cálculos. Para ello hace falta lo que los gestores de la entidad llaman una «decisión política», lograr que el Gobierno pague a fondo perdido. De momento, siguen los embargos por la falta de acuerdo.

IBI DE COMERCIOS

Nueva fisura entre el PSPV y Compromís

Una de las mayores patatas calientes del gobierno municipal, aunque no por la cuantía que supone la rebaja del IBI a los comercios, sino por las discrepancias abiertas entre el alcalde Ribó y el grupo socialista, al que en este asunto apoya el edil de Compromís Carlos Galiana, concejal de Comercio. La petición de la Confederación de Empresarios del Comercio debe negociarse a partir de la semana que viene y no hay posición tomada en el tripartito.

BICICLETAS

Los ciclistas empiezan a impacientarse

Las asociaciones de usuarios de la bicicleta empiezan a impacientarse. Demasiadas ideas y proyectos que no han cuajado todavía. El gobierno municipal tiene la oportunidad de cambiar esta tendencia hasta final de año. Los itinerarios ciclistas de Malilla, la avenida del Cid, Reino de Valencia, Doctor Manuel Candela y, sobre todo el anillo de la ronda interior, esperan a ser una realidad. La mejor manera de demostrar la apuesta.

APARTAMENTOS

El retraso de la norma agrava las protestas

Primero fue un problema en los barrios del centro y luego pasó a Ruzafa. Los apartamentos turísticos están de moda porque han reventado los precios hoteleros y son más flexibles en todo, incluso cuando están a tope de gente con ganas de fiesta y ruido. Demasiado para muchas asociaciones de vecinos, que se han organizado para pedir restricciones en la futura normativa municipal. El retraso de la norma, por cierto, ha agravado las protestas este verano.

NAZARET

El agravio comienza a ser reparado

Muchos todavía se frotan los ojos para leer otra vez las buenas intenciones del Ayuntamiento y el Puerto con Nazaret. Después de décadas de maltrato, la reordenación de la frontera portuaria parece que va a beneficiar a los vecinos. En el camino quedan muchas cosas por resolver y la imprudencia del alcalde de destapar el proyecto de la Ciudad Deportiva del Levante U.D. cuando todavía no está acordado, no facilita una rápida resolución de las negociaciones.

PARTICIPACIÓN

Del tropezón a la ocasión para evitar fallos

Hay una delegación y un viceportavoz que casi se dedica a esa tarea por entero, aunque Jordi Peris acumula de momento más críticas que elogios en la construcción de un sistema de participación ciudadana. El desplazamiento de las asociaciones de vecinos fue poco hábil, como bien lo recordó sutilmente el exportavoz del PSPV, Joan Calabuig. Que salga bien el proceso en los presupuestos municipales de 2017 es quizá su última oportunidad.

MOVILIDAD

Polémica casi diaria y más que vendrá

Quizás sea el distintivo más claro del gobierno tripartito, más allá de la postura anticlerical de buena parte del tripartito o el cariño hacia todo lo republicano. Si algo simboliza el deseo de cambio es la transformación de la movilidad en Valencia, la manera en que sus vecinos deben desplazarse. El concejal Giuseppe Grezzi se ha metido ya en varios charcos al precipitarse en algunas decisiones, como las restricciones en el centro histórico.

REFUGIO ANIMALES

Medio millar de razones para mejorar

La saturación de perros y gatos en el refugio municipal de Benimàmet ha dejado de ser noticia, tristemente porque allí viven más de medio millar de animales en boxes no preparados para una población tan enorme. Las adopciones no son suficientes y un gobierno con un presupuesto tan de cara como el actual debería haber hecho mucho más por ellos.

TERRAZAS

La invasión que no deja de producir quejas

No es fácil gestionar más de 3.000 terrazas, pero es lo que hay en Valencia y el gobierno municipal se ha lamentado demasiado en el arranque del mandato de poco personal y no poder controlar los bares que ponen mesas y sillas en la calle. El marcado de las terrazas sirve de poco si no se hace y eso es lo que está pasando ahora. La saturación ya es un hecho en muchos barrios y toca repensar la ordenanza en favor de los peatones, que al fin y al cabo son aceras.

PARQUE CENTRAL

Valencia sigue arrinconada en Madrid

El Parque Central es una realidad por un préstamo suscrito por las tres administraciones socias del proyecto. El dato no arroja ninguna novedad en una ciudad que se ha pagado hasta la salvación de las riadas a base de poner un sello en las cartas, pero el ajardinamiento del 40% del gran parque no debe hacer olvidar las grandes obras ferroviarias pendientes. Los grupos políticos en el Consistorio deberían estar unidos en esta empresas sin ambigüedades.

CAMBIOS EN LA EMT

Otro ejemplo de mala gestión con los vecinos

La primera fase de la remodelación de líneas de la EMT, donde se han tocado 12 de las 44 en servicio, ha constatado lo mucho que le falta al gobierno municipal a la hora de llevar a la práctica la deseada participación ciudadana. El descontento ha sido tal que la Federación de Vecinos pidió por escrito la relación de propuestas de las entidades o particulares que han sido aceptadas. Y es sólo el comienzo del debate porque ahora llegarán los cambios en el centro.

PATRIMONIO

Sin noticias del rescate de monumentos

La crisis económica dejó aparcados muchos proyectos de recuperación del patrimonio. La lista es demasiado larga aunque deben citarse la Lonja, la Casa del Relojero, la alquería del Moro o la antigua aceitera de Marxalenes. La irrupción de mecenas como Hortensia Herrero ha amortiguado esta situación, aunque el Consistorio debe liderar de nuevo estas inversiones para mejorar los equipamientos o dar más facilidades a la iniciativa privada.

TURISMO

La gallina de los huevos de oro genera dudas

Es imposible saber dónde estará el techo del turismo en Valencia. Los visitantes y las pernoctaciones no dejan de crecer, pero eso ha provocado las primeras tensiones. La marcha de Joan Calabuig de la delegación de Turismo deja en la incertidumbre el rumbo que tomará ahora la concejalía, aunque ya hay voces que piden promocionar un turismo más de calidad y olvidarse del masificado y de bocadillo.

DEPORTES

El nuevo Mestalla no debe olvidarse

Tal y como ha comenzado la temporada parece un chiste hablar de la obligación del Valencia de terminar el nuevo estadio para que deje de ser un esqueleto de hormigón. Pero esa es la deuda que tiene con una ciudad donde al club se le ha permitido hacer prácticamente lo que ha querido, como se demostró con la ampliación de Mestalla. Y si es de caballeros saldar deudas, la tarea del Consistorio es recordarlo con frecuencia para que lo tengan presente.

PLAZA DE LA REINA

El espacio inaccesible entra en debate

Es como hacer un puzzle con demasiadas piezas sobrantes. En septiembre se producirá la primera cita para el debate de la reforma de la plaza de la Reina, donde se puede aplicar con tranquilidad aquello de «asignatura pendiente» del Consistorio. Poner a todos de acuerdo parece misión imposible, aunque sí hay unanimidad en considerar que el lugar más turístico de Valencia no puede ser el desastre actual, con atascos de coches y aceras estrechas e incómodas.

PLAN GENERAL

El difícil reto de acabar la ciudad

Una vez asumido que la huerta no se toca, al Ayuntamiento se le plantea el problema de acabar en un mandato la nueva revisión del Plan General. Y de una manera más complicada, dado que se trata de completar huecos en los barrios, terminar calles y casco urbano en lugares de escasa rentabilidad. Lograr atraer a los promotores a esos proyectos en lugar de a las grandes bolsas de terreno de antaño con 3.000 viviendas es el gran reto del concejal Vicent Sarrià.

ENSANCHE

Las mejoras quedan en vía muerta

El gobierno tripartito tenía que elegir y optó por desviar las inversiones este año hacia los barrios, aunque eso no quita para reivindicar que prosiga la reurbanización de las calles del Ensanche, necesarias para mantener el flujo de clientes a las tiendas. La reforma de Cirilo Amorós e Isabel la Católica no debe dejarse de lado en 2017, pese a que los comerciantes están poco combativos al centrar todos sus esfuerzos en la lucha por los horarios comerciales.