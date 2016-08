Las obras de ampliación de la A-3 provocan cortes en cinco vías pecuarias

La Comunitat cuenta, en la actualidad, con más de 14.000 kilómetros de vías pecuarias, unos itinerarios supuestamente protegidos por los que ha venido discurriendo, tradicionalmente, el tránsito ganadero. En la actualidad, además de este uso, suponen uno de los «principales activos medioambientales» de la autonomía, según recoge el catálogo de la Generalitat, y son vías muy utilizadas por senderistas y ciclistas. Por último, como reza tanto en la ley nacional de 1995 como en la valenciana de 2014 «son bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables (no se pueden vender), imprescriptibles (no pueden perder su vigencia) e inembargables». Las administraciones, por tanto, deben velar por su mantenimiento.

Sin embargo, y pese a todo ello, las obras de ampliación del tercer carril de la autovía A-3 están suponiendo un nuevo riesgo para estas históricas sendas, que vienen sufriendo durante las últimas décadas recortes y estrechamientos por parte de campos de cultivos y de construcciones.

En concreto, según reza en una queja presentada por la Asociación para la Defensa de las Vías Pecuarias ante el Síndic de Greuges, se trata de unas obras que ha provocado el corte, a veces sin posibilidad de paso, de varias vías pecuarias entre las que figuran la Cañada Real de la Mancha o de Cuenca, la Colada del Gallo en Buñol, la Vereda del Roig, la Vereda del Azagador Viejo, la Vereda Real de Gestalgar a Godelleta en Chiva. Las afecciones, según la entidad, se encuentran en los términos municipales de Villargordo de Cabriel, Caudete de las Fuentes, Utiel, San Antonio y San Juan de Requena, Siete Aguas, Buñol, Chiva, Cheste, Loriguilla, Quart del Poblet, Xirivella y Mislata.

Al respecto, el Síndic recordó que, de acuerdo con la legislación vigente, «cuando se proyecta una obra pública, la Administración actuante (en este caso, el Ministerio de Fomento) debe asegurar que el trazado alternativo de la vía pecuaria garantice el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles». Ahora bien, matiza, «corresponde a la Generalitat la administración, conservación, mejora, recuperación, tutela y defensa de las vías pecuarias cuyo itinerario discurra por la Comunitat».

Por ello, el defensor del pueblo valenciano instó a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural a adoptar «las medidas necesarias para restaurar todas las vías pecuarias afectadas» por las citadas obras.

Soluciones

Al respecto, la conselleria confirmó ayer a este diario que los servicios territoriales están ultimando un informe en el que se detallen los problemas que están sufriendo las citadas vías pecuarias y detectar si esta actuación ha supuesto algún tipo de incumplimiento de la legislación vigente. Una vez terminado, el documento se remitirá al Ministerio de Fomento, responsable de la actuación, ya que, tal y como indicaron desde el Consell, es el Estado el responsable de subsanarlo y habilitar los puntos de paso, por ejemplo con puentes o pasarelas, para que los ganaderos puedan continuar su camino.

La Asociación para la Defensa de las Vías Pecuarias ya se veía venir los problemas y, desde principios de 2013, viene solicitando información ambiental de la actuación. La falta de respuesta a estas peticiones ha sido el motivo que ha impulsado la queja presentada hace unos meses ante el Síndic de Greuges, que no tardó en trasladarla a la Conselleria de Medio Ambiente. Esta, por su parte, ha activado la maquinaria para tratar de solventar el problema y así se lo ha comunicado al defensor del pueblo valenciano.

Por otra parte, fuentes de la entidad lamentaron que el cumplimiento de la normativa relacionada con las vías pecuarias por parte de la Administración es «muy relajado»; y que la variación del trazado de estas sendas como consecuencia de una nueva ordenación territorial o la realización de obras «no sigue los cauces legales».

Asimismo, consideran que el corte total del tránsito ganadero es «inaceptable». En esta línea, señalan que cuando se produce el corte u ocupación de una vía pecuaria por un particular, se produce un desvío pero éste es ilegal ya que la normativa no lo permite; mientras que si el corte se lleva a cabo por la Administración, suele alegar costes no asumibles para mantener la vía en su lugar. «De manera que la mayoría de las vías pecuarias intransitables por corte total se debe a las propias administraciones», critican.

Por último, desde la asociación resaltan que las vías pecuarias son un patrimonio histórico de interés, son consideradas corredores ecológicos, y tienen usos complementarios al tradicional, como pasear, hacer senderismo, montar a caballo o recorrerlas en vehículos no motorizados. Y agregan que interesan no sólo a los ganaderos, sino también «a los estudiosos, conservacionistas, y a los que disfrutan de la naturaleza».