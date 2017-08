14 utilidades de Facebook que quizás no conocías Legar tu cuenta a alguien, dejar de recibir invitaciones al Candy Crush, mensajes ocultos... son algunos de los secretos de la red social CONCHA MOLINA Domingo, 13 agosto 2017, 20:27

1. Cerrar desde casa la sesión que tienes abierta en el trabajo

Esta función permite cerrar sesión en todos los dispositivos en los que la tengas abierta y, al mismo tiempo, ver si alguien ha entrado sin permiso en tu cuenta.

Ruta: abrir el menú opciones en la esquina superior derecha > Configuración > Seguridad e inicio de sesión > Desplegar el menú "Dónde has iniciado sesión"> Seleccionar dispositivo en el que queramos cerrar sesión clicando en los tres puntos verticales> Salir.

Si hay algún dispositivo en la lista que no reconozcas, deberías desconectarlo clicando en "salir" o en "¿No eres tú?" si crees que tu cuenta podría estar comprometida.

2. Ver las aplicaciones que tienen acceso a tu perfil

Muchas páginas web permiten el registro mediante Facebook a cambio, eso sí, de poder acceder a datos (en principio estadísticos) de tu perfil e incluso pueden llegar a publicar en tu muro sin que lo sepas.

Por eso, siempre hay que leer las condiciones cuando se hace uso de la cuenta de Facebook para registrarse en otras páginas.

Ruta: Configuración > Aplicaciones > Seleccionar la app en cuestión > Cambiar la visibilidad a "Solo yo" para evitar que publique en el perfil o "Eliminar" si se desea romper el vínculo por completo.

3. Guardar publicaciones para leerlas más tarde

A veces, vemos una publicación interesante pero no podemos leerla por falta de tiempo o de batería. Por suerte, podemos guardar esa publicación para así poder leerla cuando tengamos más tiempo.

Ruta: publicación en concreto > clicar en la esquina superior derecha de la misma para desplegar el menú de opciones > Guardar enlace.

Entonces, se añadirá a una lista a la que se puede acceder a través de "Guardado", que aparece en la barra izquierda cuando te encuentras en el ordenador.

4. Dejar de recibir invitaciones al 'Candy Crush'

Todos tenemos en Facebook al típico amigo o amiga que envía cada dos por tres una invitación para jugar al Candy Crush Saga (vale por cualquier juego). Existe una opción para bloquear las invitaciones a aplicaciones de un de un amigo en concreto.

Ruta: Configuración > Bloqueos > Bloquear las invitaciones a aplicaciones > Escribir el nombre de la persona que no para de enviar las invitaciones.

En el mismo menú, pueden llevarse a cabo otros bloqueos como "Bloquear mensajes", "Bloquear invitaciones a eventos" o "Bloquear páginas".

En el caso de la opción "Lista de personas con acceso restringido", consiste en evitar que las personas de esta lista vean aquellas publicaciones con la configuración de privacidad "Amigos". Sí podrá ver las publicaciones en "Público".

5. Evitar que alguien (tu madre o tu jefe) vea un contenido en concreto

Hay fotografías y publicaciones que no queremos que ciertas personas vean pero tampoco es cuestión de bloquear a una madre. Sin problema.

Al hacer la publicación, en los ajustes de privacidad existe la opción "Amigos excepto...". Al escribir el nombre de esa persona, no podrá verla en su feed ni en tu muro. Secreto guardado. A no ser que alguien se la enseñe directamente.

Ruta: Redactar la publicación > Clic en la pestaña de personas que pueden ver la publicación > "Amigos excepto..." > Escribir el nombre de esa persona.

6. Comprobar cómo vería otra persona nuestro perfil

Para comprobar la efectividad de la configuración de privacidad, podemos comprobar cómo aparecerá nuestro perfil a un usuario en concreto cuando acceda a él.

Ruta: Perfil > Clicar los tres puntos junto a "Ver registro de actividad" que aparecen en la foto de portada > "Ver como..." > Escribir el nombre de la persona.

7. La bandeja de entrada oculta

Facebook filtra lo que recibimos al Messenger para evitar que nos llegue mensajes de spam o de desconocidos. Es posible que tengas en tu bandeja de entrada recados que no hayas leído porque jamás los has recibido. Y puede que te pierdas algún mensaje que valga la pena.

Ruta: Abrir Messenger > Clicar el engranaje en la parte superior izquierda > Solicitudes de mensajes.

8. Silenciar conversaciones

Al igual que en WhatsApp, también es posible silenciar las notificaciones de algunos chats individuales o grupales.

El sistema es muy similar, permite silenciarlo durante 30 minutos, una hora, ocho horas, un día entero o "indefinidamente".

Ruta: Conversación en concreto > engranaje en la parte superior derecha> Silenciar conversación > Seleccionar el período durante el que desea silenciarse.

9. Ahorrar en el consumo de datos móviles

Está la opción fácil, que implica descargarse la aplicación Facebook Lite, disponible en la tienda de aplicaciones, y la opción de los ajustes de configuración.

Ruta desde móvil: Configuración de la aplicación > Desactivar las opciones "Subir fotos en HD" y "Subir vídeos en HD" > Clicar en "Reproducción automática" para configurar la opción "Solo con conexiones Wi-Fi".

Existe otra opción en la misma lista en la que se ha accedido a "Configuración de la aplicación" que se llama "Ahorro de datos", donde deberá comprobarse que la opción "Ahorro de datos activado" esté conectada.

10. Desactivar la reproducción automática de vídeos

Esta función permite reducir el consumo de datos y, de paso, evitar un par de sustos cuando al deslizarnos por la aplicación se reproduce por sorpresa (y siempre en el peor momento) un vídeo a todo volumen.

Ruta: Configuración > Vídeos > Desactivar la opción "Reproducir vídeos automáticamente".

Desde aquí también pueden configurarse los subtítulos y la calidad del reproductor de vídeos.

11. Hacer una copia de seguridad de las fotos y mensajes

Para guardar todas las fotografías y mensajes de tu perfil de Facebook, la red social permite realizar una copia de seguridad, que te permitirá reno perder nunca los archivos.

Ruta: Configuración > General > Descarga una copia de tu información.

Además, esta función también permite conocer algunas estadísticas en una especie de historial de vida en Facebook: publicaciones que has comentado, páginas a las que has dado "me gusta", búsquedas.

12. Nombrar un contacto de confianza por si olvidas la contraseña

Si alguna vez olvidas tu contraseña o no puedes entrar en tu cuenta, puedes seleccionar hasta cinco amigos de confianza que pueden ayudarte a recuperarla a través de un código de seguridad que se le enviaría en caso de que fuera necesario.

Ruta: Configuración > Seguridad > Elige amigos a los que puedas pedir ayuda si pierdes el acceso a tu cuenta > Elegir amigos.

13. Dejar tu cuenta como legado

Un escalón más en el grado de confianza con un amigo. En caso de que fallezcas, puedes dejar tu cuenta como legado a algún amigo.

Eso sí, no podrá acceder a los mensajes privado ni modificar publicaciones pasadas. Aunque puede ser útil para informar de la mala noticia...

Ruta: Configuración > General > Administrar cuenta > Tu contacto de legado.

14. Eliminar tu perfil definitivamente

Para eliminar de forma definitiva tu cuenta en Facebook, puedes hacerlo desde este enlace. Una vez desactivado, tendrás "hasta unos días después de haberla solicitado" para recuperarla. Una vez pasado este período, será definitivo.

Cuando elimines tu cuenta, los usuarios no podrán verla en Facebook. No obstante, el sistema puede tardar hasta 90 días para eliminar todo rastro: publicaciones, fotografías, actualizaciones... Durante estos días, otros usuarios no podrán acceder a esta información.

No se eliminarán, por ejemplo, los mensajes de chats de Messenger, que podrán seguir siendo vistos por el contacto.

Otra opción es desactivarla, que permite arrepentirse y recuperar la cuenta. De esta manera, no será visible para el resto de usuarios pero puedes volver a acceder iniciando sesión con tu correo electrónico y contraseña.

Ruta para desactivar temporalmente: Configuración > General > Administra tu cuenta > Desactivar tu cuenta.