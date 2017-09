Cómo pasar los audios de WhatsApp a texto sin tener que oírlos Si te encuentras en un momento o un lugar en los que no puedes escuchar el mensaje de voz podrás enterarte de todo gracias a este truco LAS PROVINCIAS Miércoles, 13 septiembre 2017, 18:27

Todos tenemos en WhatsApp a ese contacto que siempre se comunica a través de audios. Todo con tal de ahorrarse la ardua y costosa tarea de escribir lo que quiere contarnos. Si bien es cierto que algunas cosas es mejor contarlas de esta manera, el destinatario no siempre está en el momento y el lugar adecuado para ponerse a oír un audio con el último cotilleo del trabajo.

Para aquellos receptores que, por lo que sea, no pueden escuchar esos audios existe una manera rápida y fácil para poder enterarse de lo que le han dicho y tiene forma de app. Exactamente del widget Transcriber, que se encarga de transcribir los audios en texto.

Tan solo es necesario descargarla en la tienda de aplicaciones y para más comodidad no es necesario salir de WhatsApp, ya que la herramientoa quedará integrada una vez descarhada. Pero como todo en la vida, esta aplicación tiene un pero: Si el audio no se escucha bien o no se entiende del todo la voz, el programa no será capaz de trancribir fielmente el discurso.