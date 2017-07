El negocio multicanal como objetivo

La transformación digital de la empresa es un proceso que debe abordarse marcando pautas REDACCIÓN Domingo, 23 julio 2017, 02:45

Para el director del Máster en Digital Business de ESIC Valencia, José Luis Ferrero, es evidente que como consumidores hace tiempo que hemos cambiado, estamos conectados 24/7 y la manera de comprar y comunicarnos con las marcas y las tiendas ya nunca volverá a ser igual.

Esto afecta a las empresas, también a nosotros como profesionales, que debemos incorporar nuevas capacidades y habilidades para seguir aportando valor al proyecto al que nos incorporemos.

El objetivo de estas líneas –asegura Ferrero– es dar unas pistas sobre cómo dirigir en una empresa el paso de un negocio real tradicional a dar al online y empezar a tener presencia también con un negocio eCommerce. Podemos dividir el paso del Off al On en dos grandes etapas. La primera es el inicio de la transformación digital. Esta primera fase es la más importante. Si no está construida con solidez la fortaleza del resto de las acciones quedarán sobre una base inestable. Ésta primera etapa consta de:

1.- Análisis de la situación: Debemos replantearnos en nuestro fuero interior si nuestro negocio podrá seguir siendo viable en 5 /10 años si no empezamos a tomar decisiones que nos acerquen al mundo Online. Este análisis es conveniente realizarlo incluyendo a trabajadores del negocio, al comité de dirección y las personas que vayan a formar la siguiente generación de la empresa.

2.- Tratamiento de la información: una vez hemos recogido y analizado la información, debemos plantearnos los retos de la digitalización. Una figura que nos puede ayudar mucho es un experto que haya liderado un trayecto similar.

3.- Toma de la decisión: Tenemos mucha información, ahora mismo debemos afrontar el momento de soledad máximo, el de tomar la decisión. Para hacerlo, piensa que has de escoger el camino correcto, no el fácil ni el sencillo.

4.- Implantación: Todos los puntos anteriores no valen de nada si no empiezas a preparar la hoja de ruta para transformar tu organización.

La segunda fase es muy sencilla; construir un equipo que sea capaz de lograr el objetivo. Como lo más sencillo suele ser más difícil de ejecutar, ahora debemos trabajar en tres aspectos:

1.- Elegir las personas adecuadas: Mi sugerencia es formar un equipo pequeño formado por una persona que sepa mucho del negocio de hoy de la empresa y le reforcemos con un nativo digital que nos ayudará a hacer que la empresa siga teniendo negocio en el futuro.

2.- Demostrar el apoyo de la alta dirección en el proyecto. Sólo si el 100% de la organización percibe claramente que la dirección apoya el proyecto lo apoyarán. El director General es aquí la pieza clave y no puede dudar.

3.- Formar a toda la organización: No todas las funciones deben cambiar pero sí todas las funciones deben entender por qué y de qué manera se van a hacer las cosas.

Ya tenemos un equipo potente construido y un ambiente positivo para el proyecto dentro de la organización, ahora manos a la obra. El futuro está lleno de oportunidades para los negocios que se digitalizan.

Si necesitas más claves sobre las habilidades que se requieren para un profesional de la economía digital y de cómo tener éxito con la transformación digital de tu empresa en el Master en Digital Business de ESIC estamos a tu disposición, concluye José Luis Ferrero.