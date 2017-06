Cómo saber si te están estafando por Internet EFE No piques: ni te ha tocado un fantástico premio ni se acaba una promoción. Es una estafa para conseguir tu dinero y tus datos LAS PROVINCIAS Domingo, 18 junio 2017, 22:26

Seguro que alguna vez has recibido un mensaje, ya sea por correo electrónico o a través de una web, que te informa de que has sido el afortunado seleccionado para ganar algún tipo de premio. Los hay de todo tipo, desde grandes cantidades de dinero, como viajes, cheques con saldo para conocidas tiendas y hasta coches. No piques: no te ha tocado un fantástico premio, se trata de una estafa que tiene como objetivo robar tus datos, tu dinero, o ambos. Te explicamos como detectar estos timos para que no caigas en ellos.

Phishing

El 'phishing', como se denominan este tipo de engaños, existe ya desde hace muchos años. Antes los timos se realizaban únicamente a través de la bandeja del correo electrónico, aunque actualmente pueden llegar a nosotros a través del móvil, de SMS, de las redes sociales o de plataformas de mensajería instantánea como Whatsapp. De hecho, este último ha ampliado notablemente el campo de acción de estos ciberdelincuentes y ha aumentado la transmisión de este tipo de estafas.

No reenvíes

La difusión es la principal arma que tienen este tipo de estafas. Cuanta más gente alcancen, más fácil será que alguien pique. Por ello, no reenvíes estos mensajes a tus contactos en ningún caso, incluso aunque te digan que obtendrás algo a cambio. Recuerda que son timos, y nada de lo que prometen es real.

La clave está en los detalles

Para detectar estos engaños, la clave es fijarse en los detalles. Normalmente las estafas de este tipo redirigen a una web que suplanta la original, pero no hay que dejarse engañar: al fin y al cabo, aunque tenga la apariencia de la web real, se trata de una simple copia. A veces el nombre está casi imperceptiblemente mal escrito, otras veces son otros pequeños detalles los que la delatan. Pero siempre los hay.