Neuralink, la locura de Musk para conectar cerebro y ordenadores

Primero fue Paypal, luego llegó Tesla y después Elon Musk. Esta es la brevísima carta de presentación de Elon Musk a la que ahora se añade otra nueva compañía, en este caso centrada en la inteligencia artificial, Neuralink.

El padre de los eléctricos Tesla ha dado un paso más allá y quiere acelerar la llegada de la inteligencia artificial a la vida cotidiana. "En cuatro o cinco años los humanos seremos 'ciborgs'", señala Musk en Twitter.

Long Neuralink piece coming out on @waitbutwhy in about a week. Difficult to dedicate the time, but existential risk is too high not to.