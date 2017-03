Ocho de cada diez apps acceden a datos sensibles de sus usuarios

Los análisis técnicos de Kaspersky Lab muestran que de cada 100 aplicaciones, 83 de ellas acceden a datos sensibles del usuario, como contactos, mensajes y datos, y en algunos casos, a hacer llamadas y mandar mensajes de texto.

Hallazgos adicionales de KSN, muestran cómo las aplicaciones pueden llegar a operar sin necesidad de contar con permisos del usuario. En promedio, un usuario estándar puede llegar a tener hasta 66 aplicaciones en su dispositivo Android. Cuando se realizó una prueba con 66 de las aplicaciones más populares Android, el 81% funcionaban en el dispositivo sin que los usuarios las hubieran abierto, consumiendo de promedio, unos 22Mb de tráfico diario y sin interacción con el usuario.

La configuración de las aplicaciones da a los usuarios y cierto control de qué es a lo que la puede acceder e interactuar en el dispositivo. Sin embargo, el estudio ha encontrado que apenas un 47% de los usuarios españoles se preocupan por ajustar las configuraciones de las aplicaciones en sus dispositivos. Más aún, tan sólo el 24,6% de los españoles afirman que llegan a rechazar instalar una aplicación móvil si no están de acuerdo con el contenido de las licencias de uso.

"Los usuarios ponen sus dispositivos y datos personales en peligro al desatender algo tan sencillo como es hacer limpieza, actualizar software y aplicaciones, ajustar las configuraciones y desinstalar aquellas aplicaciones que ya no se utilizan. El aumento del desorden digital en nuestros dispositivos muestra que cada vez somos más negligentes en su mantenimiento, y no nos damos cuenta de los problemas que puede acarrear como, fallos en los dispositivos, duración de la batería o infecciones de malware. Las aplicaciones tienen acceso a algunos de los datos más delicados y personales que tenemos en nuestros dispositivos, y la mayoría de los usuarios no saben que esta información se comparte", señala Alfonso Ramírez, director general Kaspersky Lab Iberia.

El informe ha detectado que los usuarios españoles se descargan mensualmente unas 12 aplicaciones, pero eliminan 10, por lo que incorporan dos de media. Con cada vez más aplicaciones en nuestros dispositivos, gestionarlas es algo fundamental para evitar el caos digital. Sin embargo, el estudio ha encontrado que tan sólo el 62,5% de los usuarios en nuestro país revisan, de forma regular, los contenidos de sus dispositivos y borran documentos y aplicaciones que no se usan.