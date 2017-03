A Netflix y HBO les salen competidores

Hace un par de años eran pocos los que pagaban por ver series o películas por internet. Descargar contenido de forma ilegal o ver en 'streaming' los contenidos en webs no muy fiables era una práctica más que habitual entre los españoles. Y no es que ahora la piratería haya desaparecido, pero la llegada de plataformas como Netflix o HBO a España han creado una conciencia que hace pocos meses no existía.

El primero en llegar a nuestro país fue Netflix hace año y medio (el 20 de octubre de 2015) y aunque llegó con un catálogo limitado de unos 900 títulos entre series y películas, ha llegado a triplicar la oferta y planean producir "más de 1.000 horas de contenido original en 2017", lo que se traduce en aproximadamente 400 títulos por ver la luz, según explica a este periódico Yann Lafargue, responsable de Comunicación Corporativa de Netflix Europa.

Como punto extra, España es uno de los trece países donde dan servicio en los que Netflix ha invertido en producciones locales. "En 2016 hemos estrenado la producción española '7 años' y este año lo haremos con la primera serie de Netflix en España: 'Las chicas del cable', basada en el Madrid de los años 20", comenta Lafargue. La plataforma, que suma ya más de 86 millones de suscriptores en los 190 países donde está presente, cuenta con un sistema de algoritmos que recomienda series y películas en función de nuestros gustos.

yann lafargueResponsable de Comunicación Corporativa de Netflix Europa La competencia de Netflix no es solo HBO o Amazon, sino todo aquello que haces en tu tiempo libre»

La novedad más demandada por los usuarios de la plataforma y que por fin ha llegado a España es la posibilidad de ver los contenidos sin conexión a internet desde el móvil o la tablet. Otra de sus ventajas añadidas en comparación con HBO -de momento- es la posibilidad de ver el contenido desde cualquier dispositivo, como Smart TV, consolas y ordenadores. En cuanto a la calidad de imagen, todo depende de cuánto queramos pagar por ella. El plan básico para un solo dispositivo y en calidad SD es de 7,99 euros al mes, dos dispositivos y contenidos en HD son 9,99 euros al mes, y el plan premium incluye cuatro dispositivos en Ultra HD 4K y tiene un precio de 11,99 euros.

Pero no todo podía ser color de rosas. En noviembre llegaba HBO a nuestro país y a Netflix le plantaba cara un gran competidor, aunque afirmen que para ellos la competencia no son solo las plataformas de contenidos online, sino "todo aquello que haces en tu tiempo libre". HBO llega pisando fuerte a pesar de que su catálogo aún no sea muy amplio. La cadena cuenta con series de gran fama desde hace tiempo como 'Juego de Tronos' o nuevos éxitos como 'West World'. Respecto a las películas, destaca su apuesta por las producciones de Disney.

Uno de sus grandes fallos es la limitación de dispositivos para disfrutar de las series. HBO solo está disponible en teléfonos móviles (Android e iOS), Apple TV y dispositivos externos como Chromecast, lo que deja de lado las Smart TV y las videoconsolas, por lo menos por ahora. Su tarifa es única de 7,99 euros al mes para cinco dispositivos, aunque solo dos podrán reproducir contenido de forma simultánea y aún no tiene posibilidad de calidad 4K ni de visionado sin conexión a internet.

Llegados por sorpresa

Parece que todos los grandes quieren subirse al carro del éxito que están teniendo las plataformas de contenidos online. Es el caso de Amazon y Apple, quienes casi sin avisar han desembarcado en nuestro país con unas ofertas sorprendentes en cuanto a precio, aunque no tanto en la parte de contenidos.

El distribuidor estadounidense llegaba el pasado diciembre a España -y a otros 200 países- con su servicio Amazon Prime Video con apuestas muy contundentes como 'Man in the high castle', 'The Grand Tour', 'Bosch' o 'Red Oaks'. Respecto a películas, de momento no hay muchos títulos aunque podemos disfrutar de obras maestras como 'El Padrino', 'Pulp Fiction' o 'Forrest Gump'. La mayor limitación, además de los pocos contenidos, es que la aplicación solo está disponible para ordenadores, smartphones y Smart TV de Samsung. Debido a la guerra comercial de Amazon con Apple y Google, la plataforma por ahora tiene vetado el servicio para Apple TV y Chromecast.

Su punto fuerte viene por el precio. El servicio es gratuito si tenemos cuenta Premium de Amazon (tarifa de 19,95 euros al año, que permite recibir los pedidos sin gasto de envío, entre otras cosas), lo que es muy atractivo para los ya usuarios de Amazon Premium y un aliciente para los que no. Además, los contenidos se pueden ver hasta en calidad 4K y se permiten tres reproducciones simultáneas con la misma cuenta.

Y Amazon no es el único gigante de la industria tecnológica que ha visto un filón en este sector. Como no podía ser de otra manera, Apple también quiere su parte del pastel. Según informa 'The Wall Street Journal', la compañía está planeando la producción de series y programas de televisión al estilo de Netflix. Los de la manzana mordida ofrecerían este contenido audiovisual a través de Apple Music, el servicio de música en 'streaming' competidor directo de Spotify. Según el diario estadounidense, Apple ha mostrado interés en producir en el futuro sus propias películas, aunque matiza que estos planes están en fase preliminar, mientras que las series originales podrían ser una realidad a finales de este mismo año.