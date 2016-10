Usar el móvil con los pequeños es malo para su desarrollo

Prestar atención a los más pequeños y hacer uso del dispositivo móvil son dos acciones imposibles de realizar al mismo tiempo, según un estudio de la Universidad de Michigan y del Boston Medical Center.

"El cerebro no puede procesar a la vez las necesidades de los niños y los mensajes entrantes en los smartphones", señalan los investigadores. Los padres y madres encuestados durante la investigación se quejan de tres aspectos: sobrecarga de información, estrés emocional e interrupción de sus rutinas familiares, provocado por la presencia de la tecnología.

Los progenitores señalan también "que las respuestas a los mensajes en su móvil influyen en la forma en la que se dirigen a sus hijos", explican en la investigación.

La conclusión de esta investigación se han publicadoLos resultados, que fueron publicados en The Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics a principios de este mes, después de estudiar en profundidad a diferentes grupos y entrevistas individuales con cuidadores de niños menores de ocho años.

Atención 100%

Estudios anteriores han demostrado que los niños necesitan la interacción cara a cara con un padre o tutor para construir habilidades de lenguaje y las habilidades cognitivas.

Los autores de este informe "esperan que a medida que los padres sean conscientes de las consecuencias de estar atado al teléfono durante el tiempo de la familia, van a desarrollar estrategias para limitar su distracción".