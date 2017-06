TIMP, la nueva app de reservas para centros deportivos y profesionales La aplicación para móvil gratuita simplifica la gestión de gimnasios, centros de estética, profesores particulares y médicos LAS PROVINCIAS Jueves, 8 junio 2017, 20:55

Reservar cita y cancelarla desde el teléfono móvil, las 24 horas del día, ya es posible gracias a la aplicación TIMP, creada por una ‘start-up’ tecnológica valenciana, que consigue simplificar así la gestión de gimnasios, fisioterapeutas y centros de estética y, en definitiva, rentabiliza el tiempo de profesionales que dependen de una agenda de citas para organizar su trabajo diario.

Pero TIMP es mucho más. Organiza la agenda del profesional de manera inteligente y permite clasificar clientes atendiendo a diversos criterios, como puedan ser tipo de servicio y frecuencia de uso y, en caso de que una persona cancele su cita, automáticamente manda una alerta al resto de usuarios interesados en esa franja horaria para que puedan ocupar ese hueco.

TIMP surgió en 2015. Aitor Esteve (Valencia, 1983), propietario de un gimnasio le plantea a uno de sus clientes, Alex Torrentí (Valencia, 1982), ingeniero informático y desarrollador de aplicaciones, la posibilidad de crear una app capaz de gestionar las reservas de forma autónoma. Juntos desarrollaron esta app que facilita la experiencia del usuario, pero también del equipo profesional del centro. Poco después, se unió Santiago Ruiz (1985) al proyecto y entre los tres dieron forma a esta ‘start-up’ que emplea a 40 personas.

“TIMP beneficia al cliente y al profesional. Al cliente le ofrece un centro de reservas abierto en todo momento, independientemente de la hora del día y de la noche o de que sea fin de semana. Además, le avisa cuando quedan huecos libres para que pueda aprovecharlos. Y en el caso del profesional, optimiza su tiempo ya que gestiona su agenda para que pueda centrarse en su trabajo con la tranquilidad de saber que TIMP ya se encarga de las reservas. Eso le aporta rentabilidad y control”, explica Álex Torrentí, CEO del proyecto.

Actualmente, TIMP cuenta con más de 550 establecimientos asociados en toda España, principalmente vinculados a la práctica deportiva, y con cerca de 36.000 usuarios individuales – de los que 8.000 utilizan esta aplicación diariamente-, que logran así un canal de comunicación directo y sencillo con su profesional de confianza.

“Que una persona no se presente a su cita sin avisar supone una pérdida económica para el profesional. De hecho, al comenzar la jornada laboral, incluso con la agenda llena, actualmente muchos tienen que asumir que un determinado número de clientes no acudirá y eso genera incertidumbre. TIMP avisa unas horas antes al usuario de que tiene concertada una cita y le ofrece la posibilidad de cancelarla automáticamente si no va a poder asistir. En caso de cancelación, todos los usuarios que hubieran mostrado interés en esa misma franja horaria, son avisados de que queda libre, por si quisieran ocuparla. Se completan así sesiones que, de otra manera, el profesional perdería. Así, además, el cliente es consciente de que ese tiempo de trabajo tiene su valía y de que, cancelando una cita, permite a otra persona utilizarla”, subraya Aitor Esteve, impulsor de TIMP.

Concebido como un software de gestión de negocios, TIMP cuenta con un panel de administración para controlar la actividad del centro, con una aplicación móvil gratuita para las reservas de los clientes y una app para profesionales, que elabora informes de facturación y contabiliza los pagos por día y usuario. Además, advierte sobre impagos, permite crear filtros y notificaciones personalizadas para conocer al detalle la evolución de la actividad de cada profesional.

“En el momento en que tus clientes están conectados contigo por TIMP se crea comunidad. Y sirve además de herramienta promocional. Se puede segmentar a los usuarios para determinadas ofertas especiales. Por ejemplo, si se desea atraer a clientes que hace ya un tiempo que no han solicitado cita”, señala Álex.

Esta aplicación, que comenzó a desarrollarse en 2015 y que ya es líder en España, prepara ya su salto a Italia y Portugal para el año próximo y espera estar disponible en 2019 también en Francia y en Alemania. Actualmente su precio oscila entre los 50 y los 200 euros por profesional independiente o centro, dependiendo del nivel de personalización de la app.

“En España actualmente estamos en fase de consolidación. Ahora se trata de aplicar este modelo fuera. En 2019 aspiramos a contar con una red comercial de unas 50 personas, diez por país, aproximadamente”, apunta Aitor. Para ello, TIMP abrirá próximamente una tercera ronda de inversión que sigue a la inicial de 50.000 euros y una segunda de 750.000€. Con esta tercera inversión esperan poder abrir mercado y conseguir ser referentes en Italia y Portugal.