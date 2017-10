Denuncian a Apple por su iPhone 8 «resistente al agua» Un iPhone mojado. / Facua La firma anuncia su teléfono como impermeable pero en letra pequeña matiza que «la garantía no cubre los daños producidos por líquidos» COLPISA Madrid Martes, 17 octubre 2017, 16:29

El último modelo de Apple lanzado al mercado, el iPhone 8, se publicita como un móvil "resistente a salpicaduras y al agua". Sin embargo, en su garantía explican que la compañía "no cubre los daños producidos por líquidos".

Esta es una "evidente contradicción" que ha sido denunciada por la organización de consumidores Facua que ha emitido un comunicado en el que explica que ha denunciado a la empresa estadounidende por publicidad engañosa. Facua denuncia que Apple no asume responsabilidad alguna de los efectos que la exposición a los líquidos tenga sobre el móvil.

"En los diferentes anuncios emitidos por Apple, el iPhone 8 aparece por momentos cubierto de agua, pero a la vez un aviso a pie de imagen advierte de que el fabricante se libera si hay 'daños producidos por líquidos'", explica Facua en su comunicado.

Publicidad denunciada por Facua. / Facua

La asociación destaca que la marca está atribuyendo una característica a su teléfono desvinculándolo de la garantía legal, por lo que los usuarios podrían adquirir el nuevo iPhone 8 sin conocer realmente las prestaciones. Por ello han decidido denunciar a Apple amparándose en la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.

Por el lado de Apple, en las características del nuevo iPhone 8 se explica que tanto este modelo como el 8 Plus es resistente a "salpicaduras, agua y polvo". "Las pruebas se han realizado bajo control en un laboratorio y ambos modelos han obtenido la calificación IP67 según la norma IEC 60529. La resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente y puede disminuir como consecuencia del uso habitual. No intentes cargar el iPhone si está mojado. Consulta el manual del usuario antes de limpiarlo o secarlo. La garantía no cubre los daños producidos por líquidos".