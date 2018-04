Las disculpas de Zuckerberg en 9 frases 01:14 El fundador de Facebook explica a los medios los fallos que han cometido tras el escándalo de Cambridge Analytica JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid Jueves, 5 abril 2018, 16:37

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se ha disculpado por el caso del robo de datos personales de sus usuarios de todo el mundo ante los medios contestando sus preguntas. En la conversación de aproximadamente una hora de duración, Zuckerberg reconoce «fallos» y confía en mejorar su política de protección de datos.

Estas son las nueve frases que resumen sus disculpas y momentos clave en su intervención:

1

«Tuvimos miles de personas trabajando en seguridad, pero no cerca de los 20.000 que tendremos para finales de este año. Así que estoy seguro de que estamos progresando contra estos adversarios. Pero eran muy sofisticados, y sería un error suponer que alguna vez puedas resolver completamente un problema como este, o pensar que van a rendirse y dejar de hacer lo que están haciendo».

2

«Hemos anunciado que testificaré ante el Congreso. Me imagino que va a cubrir un montón de terreno. Voy a enviar a una de nuestras mejores personas. Creo que va a ser (Mike Schroepfer), el CTO, o Chris Cox, el oficial de productos. Estas son las mejores personas con las que dirijo la empresa: para responder preguntas adicionales de países y otros lugares. [...] Claramente cometí un error al denominar las noticias falsas como 'locas' por tener un impacto. La gente analizará el impacto real de esto durante mucho tiempo, pero creo que fue demasiado frívolo. Nunca debí haberme referido a él como 'loco'».

3

«Lo que hicimos fue básicamente construir la cantidad máxima posible de listas de amigos que todo el mundo podría haber tenido a lo largo del tiempo, y asumimos que Kogan preguntó a cada persona en el momento en que tenían el número máximo de conexiones que hubieran estado disponibles para ellos. Ahí es donde se nos ocurrió este número de 87 millones. Queríamos tener una visión amplia que es una estimación conservadora. Estoy bastante seguro de que, dado nuestro análisis, no es más de 87 millones. Muy bien podría ser menos, pero queríamos sacar el máximo que sentimos que podría ser como dice el análisis».

4

«Bueno, en retrospectiva, creo que claramente deberíamos haber investigado más todo el tiempo. Pero solo para decirles cómo estábamos pensando en ese momento, como una cuestión de explicación, no estoy tratando de defender esto ahora. Nuestro trabajo es darles las herramientas a los usuarios y era en gran parte responsabilidad de las personas cómo elegían usarlas, ya sean herramientas sobre cómo compartir su voz, herramientas sobre cómo iniciar sesión en aplicaciones y brindarles la información. [...] Creo que debemos tener una visión más amplia de nuestra responsabilidad. No solo estamos construyendo herramientas, sino que también debemos asumir la responsabilidad del resultado y de cómo las personas también usan esas herramientas».

5

«Creo que la vida se trata de aprender de los errores y descubrir lo que debes hacer para seguir adelante. La realidad es que cuando se está construyendo algo como Facebook no tiene precedentes en el mundo, va a haber cosas que arruinas. Y si lo hubiéramos hecho bien, hubiésemos arruinado otras. No creo que nadie vaya a ser perfecto, pero creo que lo que las personas deberían hacernos responsables es aprender de los errores y continuamente hacerlo mejor y continuar evolucionando nuestra visión de nuestra responsabilidad».

6

«Para proteger la privacidad, solo aconsejaría que las personas sigan las mejores prácticas en materia de seguridad: active la autenticación de dos factores, cambie las contraseñas regularmente, no haga que sus respuestas de recuperación de contraseña sean información que haya puesto a disposición del público en alguna parte. La mayoría de los ataques van a ser de ingeniería social, y no necesariamente personas que intenten entrar en los sistemas de seguridad».

7

(Sobre los posibles despidos) «No lo he hecho debido a la situación de Cambridge Analytica. Todavía estamos trabajando en esto. Al final, esta es mi responsabilidad. Fundé este lugar. Lo ejecuto. Y soy responsable de lo que sucede aquí. A la pregunta anterior, todavía creo que voy a hacer el mejor trabajo para ayudar a ejecutarlo en el futuro. No busco arrojar a nadie al autobús por los errores que hemos cometido aquí».

8

(Sobre por qué no borraron la app en 2015) «Ciertamente no lo hice. Una de las cosas que la gente más pregunta es '¿por qué no los prohibiste entonces?' Prohibimos la aplicación de Kogan desde nuestra plataforma, pero no prohibimos Cambridge Analytica en 2015, ¿por qué hicimos eso? En realidad, en nuestra comprensión de la situación, no estaban utilizando ninguno de los servicios de Facebook en ese momento. No eran anunciantes, aunque se convirtieron en uno en las elecciones de 2016. Y no creo que estuvieran administrando herramientas y no construyeron una aplicación directamente. Entonces, no eran realmente un jugador al que le prestábamos atención.

9

(Sobre el impacto de la campaña #DeleteFacebook) «No hemos observado ningún impacto significativo de la campaña., aunque no es bueno. No quiero que nadie esté descontento con nuestros servicios o con lo que hacemos como compañía. Por lo tanto, incluso si realmente no podemos medir un cambio y el uso de un producto, o el negocio o algo por el estilo, todavía se dirige a las personas que sienten que esto es una violación masiva de la confianza y que tenemos mucho trabajo para hacer para repararlo».