Apple planea gastar hasta 1.000 millones en series y películas Apple planea gastar 1.000 millones en series y películas. / Reuters El gigante tecnológico reservará esa partida presupuestaria para producir mucho más contenido audiovisual en 2018 EFE Nueva York Miércoles, 16 agosto 2017, 18:49

El gigante tecnológico Apple ha decidido reservar una partida de unos 1.000 millones de dólares (851.164 millones de euros) para comprar y producir el próximo año contenido audiovisual como series y películas, según informó este miércoles la web de The Wall Street Journal.

Esa cantidad situaría a Apple como uno de los grandes actores en Hollywood, pues es aproximadamente la mitad de todo lo que gastó en contenido el año pasado el canal HBO, según apuntó The Wall Street Journal.

Otras fuentes indicaron que, con ese dinero, la compañía de la manzana podría comprar y producir hasta diez series de televisión y entraría de lleno en la carrera por contenidos en la que ya están embarcadas otras tecnológicas como Amazon.

Muchos analistas consideran que Apple necesita al menos una serie de gran éxito para hacer despegar su servicio de vídeo, a la vista de la relevancia que tuvieron para otras plataformas como Netflix productos como 'House of Cards' y 'Orange is the New Black'.

La empresa ya ha ofrecido este año algunos programas propios a través de su servicio de emisión ‘streaming’, pero no han tenido demasiada relevancia entre el gran público.

Sin embargo, con unas reservas de efectivo de más de 261.000 millones de dólares (222.154 millones de euros) y una facturación de 215.000 millones (183.000 millones de euros), Apple podría hacer fácilmente grandes apuestas en Hollywood.