Whatsapp cancela las cuentas si no se aceptan sus términos

“Por favor, acepta los Términos y la Política de privacidad antes del 25 de septiembre de 2016 para continuar usando WhatsApp”. Este mensaje apareció en las pantallas de los 1.000 millones de usuarios de la aplicación más famosa de mensajería instantánea.

A finales de agosto, Facebook, propietaria de Whatsapp, cambió las condiciones de uso de la aplicación y añadía una nueva condición: compartir datos entre Facebook y Whatsapp. “Aunque colaboremos con Facebook en los próximos meses, tus mensajes cifrados continuarán siendo privados y nadie más podrá leerlos. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni nadie más. No publicaremos ni compartiremos los números de WhatsApp en Facebook o con terceros, ni tampoco los venderemos, compartiremos o daremos a anunciantes”, explicaban los responsables de la aplicación.

El plazo para aceptar las nuevas condiciones finalizó este domingo y la suspensión de cuentas planea sobre aquellos usuarios que no han aceptado los nuevos términos. El mensaje de finales de agosto de Whatsapp era claro: “si desea seguir usando Whatsapp…”. Aunque, para evitar problemas legales en la Unión Europea, Whatsapp responde así en su página de Preguntas Frecuentes: “Si eres un usuario actual, puedes escoger no compartir la información de tu cuenta con Facebook para mejorar tus experiencias respecto a los productos y la publicidad en Facebook.

No obstante, Facebook y la familia de empresas de Facebook continuarán recibiendo y usarán esta información para otros propósitos tales como ayudar a mejorar los sistemas de infraestructura y entrega; entender cómo se usan nuestros Servicios o los de ellos; proteger los sistemas; y combatir las actividades infractoras, el abuso o los mensajes no solicitados”.

Por el momento, Whatsapp no ha llevado a cabo su ‘amenaza’ de suspender cuentas, pero lo que si puede realizar es el trasvase de información de la aplicación de mensajería instantánea a Facebook señalan los expertos.

Stop en Alemania

Un mes después del anuncio y con mucho revuelo mediático entre medias, Facebook ya ha encontrado el primer stop a su ‘fusión’ de información entre sus plataformas. El Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (HmbBfDI), el equivalente a la Agencia de Protección de Datos española, exige a la compañía de Mark Zuckerberg a poner fin a la acción de compartir datos de los usuarios alemanes.

El organismo teutón denuncia también que Facebook no ha cumplido la promesa pública hecha en 2012 de que no compartiría información de sus distintas plataformas. El hecho de que esto esté pasando ahora no sólo un engaño a sus usuarios y al público, pero también constituye una infracción de la legislación nacional de protección de datos", explica el regulador alemán en un comunicado.

Para que reciba el visto bueno teutón, Johannes Caspar, responsable del HmbBfDI, explica “que son los usuarios los que deben dar el visto bueno en ambas aplicaciones y Facebook no lo ha pedido”.