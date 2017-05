Consejos para proteger tus compras online

Muchas empresas y compañías ofrecen grandes descuentos en sus compras 'online' desde el martes 9 de mayo al miércoles 17 con motivo de la celebración de la Semana de Internet. En este sentido, se estima que el 81% de los españoles realiza operaciones comerciales con su entidad bancaria a través de Internet, pero sólo un 60% tiene instalado como mínimo un software de protección.

La desprotección y la excesiva confianza hacen que al menos un 52% de los españoles que ha realizado compras online haya sido estafado. Para luchar contra este tipo de prácticas, la compañía de ciberseguridad Always On recomienda seguir los siguientes consejos para comprobar la seguridad de los portales web y evitar estafas.

Lo primero que se debe hacer es comprobar si el dispositivo está conectado a una Red segura, es decir, con claves de acceso. No es recomendable comprar en Internet usando una conexión de redes públicas, pues son de fácil acceso para que los hackers cometan robo de información.

Revisión de conexión y web

Una vez que se ha comprobado la seguridad de la red, hay que hacer lo mismo con la página en la que se va a hacer la transacción comercial. La web debe tener un icono de un candado cerrado, que indica que la página es de confianza; al igual que la 'S' en la URL: 'https', que indica su seguridad. En este sentido, para comprar en Internet hay que evitar páginas con una url que no comienze por 'www', que tengan el candado abierto y que ofrezcan descuentos desorbitados.

Pagar de forma segura

También hay que tener cuidado a la hora de pagar, pues si el portal cuenta con diferentes métodos de pago, indica que cuenta con cierta infraestructura. En este caso, es posible que se produzcan transacciones a terceros mediante el redireccionamiento a una página web falsa que suplanta a la entidad bancaria. Las webs con certificado SSL son seguras y no redireccionan pagos a terceros.

Uno de los métodos de pago más recomendados por su seguridad es el de la plataforma PayPal, que vincula directamente el pago a la cuenta bancaria seleccionada. Trustly es otro servicio muy similar y seguro, con la diferencia de que no hace falta registrarse y crear una cuenta como en Paypal.

El crecimiento de la ciberdelincuencia en Internet no solo se debe al poco seguimiento de estas recomendaciones básicas de seguridad. "Muchos ciberdelincuentes se aprovechan de que las ofertas caducan y los usuarios compran con urgencia" señala Marta Ciruelos, portavoz de Always On, que advierte de que "cada vez se profesionalizan más los ataques y se mejoran las técnicas de engaño para robar datos y claves bancarias".