El Iphone 8 podría tener carga inalámbrica

El iPhone 8 es con toda seguridad el 'smartphone' más esperado del panorama actual, como demuestran los constantes rumores surgidos casi desde el mismo lanzamiento del iPhone 7. La última filtración, procedente del canal de Twitter @OnLeaks, muestra un esquema del interior del teléfono de Apple en el que se aprecian un cargador inalámbrico y una doble cámara trasera en vertical.

En cuanto al cargador inalámbrico, en la parte trasera del diseño se incluye un círculo en la parte central del dispositivo, que podría ser una superficie conductora de la electricidad. A este hecho ya apuntaban algunos rumores que sostenían que el nuevo 'smartphone' de Apple se cargaría mediante un cargador inalámbrico, es decir, una superficie sobre la que se deposita el teléfono, sin necesidad de cables.

El aspecto que más claramente puede apreciarse en la imagen filtrada es precisamente la cámara trasera. La filtración muestra una cámara dual con dos objetivos alineados en vertical, y en medio de ambos se encuentra el 'flash' trasero.

This is a tipped leak what means I can't confirm if legit or not but there you have it... #iPhone8pic.twitter.com/6OgASNUDNb