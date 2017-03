Dos minutos para arrepentirse en WhatsApp

Una de las solicitudes más frecuentes de los usuarios de WhatsApp es la de poder rectificar un mensaje enviado. Por diferentes razones, los emisores prefieren tener la opción de arrepentirse y no dejar huellas en ambos móviles (u ordenadores cuando se usa este sistema). Después de tanta presión, los desarrolladores han decidido adoptar una opción que dura dos minutos para borrar los mensajes, según el portal especializado WhatsApp Beta Info.

Por el momento, la plataforma no ha ofrecido ninguna explicación oficial, pero el planteamiento se ha filtrado en diferentes ocasiones para aplacar las peticiones de sus usuarios. La solución está en fase de prueba y sólo dentro de la compañía conocen el funcionamiento, puesto que no se ha desvelado en qué condiciones aparecen los mensajes o pueden ser borrados de ambos terminales. No obstante, según las informaciones del portal, los primeros test fueron con 29 minutos para evitar que el envío quedara registrado para siempre y finalmente se decidió por el límite de los dos minutos.

WhatsApp changed the limit time to unsend messages: with the new change, it'll be possible to unsend messages sent within 2 minutes!