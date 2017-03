Uber cancela las pruebas de sus coches autónomos tras un nuevo accidente

La compañía Uber acaba de anunciar que suspende el programa de prueba de sus vehículos sin conductor tras una colisión que tuvo lugar el viernes en Arizona (EE UU) en el que estaba involucrado uno de sus automóviles.

Uber retirará este tipo de vehículo de la circulación en Tempe (Arizona) mientras investiga el incidente, en el que un Volvo XC90 quedó volcado por el lateral en la calzada sin causar heridos graves.

En San Francisco (California) y Pittsburgh (Pensilvania) se han suspendido las pruebas durante la jornada y "posiblemente para más tiempo", dijo una portavoz de la compañía en una declaración publicada en The New York Times.

Según la portavoz de la policía de Tempe, Josie Montenegro, el vehículo operado por Uber en modo automático no fue el responsable del accidente, sino que el otro automóvil no le cedió el paso. "Continuamos investigando el incidente y podemos confirmar que no había pasajeros en el asiento trasero del vehículo", declaró la portavoz de la compañía.

Uber comenzó a probar sus vehículos sin conductor en Tempe el mes pasado, mientras que en San Francisco lo hace desde diciembre y en Pittsburgh desde septiembre.

Poco después de comenzar las pruebas en San Francisco, uno de los vehículos automáticos estuvo involucrado en otro incidente cuando no reconoció un semáforo en rojo, según el periódico neoyorquino.