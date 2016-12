Netflix, HBO y Amazon: ¿cuál es la mejor plataforma para ver series y películas?

Todo un regalo de Navidades por adelantado. Es lo que sintió mucha gente cuando aterrizaron en España, casi por sorpresa y con escasas semanas de diferencia, HBO y Amazon Prime Video. Estas dos grandes plataformas de vídeo bajo demanda por streaming, conocido como VOD por sus siglas en inglés, se unían así a Netflix, que lleva un año operando dentro de nuestras fronteras. De esta forma, pocos países de Europa pueden presumir de contar con tantas opciones para poder ver todo tipo de series y películas con tan solo pulsar un botón de nuestras smart-tv's o dispositivos móviles. Y eso sin contar con Movistar+, antigua Yomvi y en exclusiva para los clientes del servicio de televisión de Telefónica, la veterana Wuaki, ahora en poder de Rakuten, o Filmin, cuyo catálogo está dedicado en su mayor parte al cine independiente. Llegados a este punto, más de uno no sabrá a cuál de estos servicios suscribirse, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría cuenta con una mensualidad que ronda los diez euros. A continuación, te damos algunas pistas para terminar de decidirte por uno de ellos.

Netflix, el rival a batir

Era una de las empresas cuya llegada a España más se esperaba. Finalmente, esta especie de Spotify de la televisión comenzó a operar en nuestras fronteras el 20 de octubre de 2015 con 900 títulos, un catálogo reducido, sobre todo si lo comparábamos con el que atesoraba entonces en EE UU. Por fortuna, además de un buen puñado de películas recientes, sus series más emblemáticas, de producción propia, estaban disponibles desde el primer día como 'Marco Polo', 'Daredevil', 'House of Cards', 'Orange is the new black' o 'Narcos'. Historias para todos los gustos.

A ellas les siguieron auténticos bombazos de la talla de 'Jessica Jones', 'Sense 8' y 'Strangers Things', el fenómeno mediático de la temporada. Además, hay que añadir títulos externos de otras empresas como 'The Walking Dead' de Fox, 'Érase una vez' de Sony o 'The Big Bang Theory' de CBS. De hecho, en tan solo un año ha doblado su catálogo en España hasta alcanzar más de 2.000 títulos, de los cuales unos 1600 son películas y el resto series, la mayoría de gran calidad como su último éxito 'The OA'. Y todo ello sin contar con el amplio contenido en documentales de la más variada temática, otro, sin duda, de sus puntos fuertes.

Además, Netflix cuenta con la ventaja añadida de poder acceder a su contenido desde cualquier dispositivo como smart-tv's, consolas de videojuegos y ordenadores, además de tabletas y móviles de todos los sistemas operativos. Incluso se pueden descargar los contenidos para verlos más tarde sin necesidad de contar con una conexión a Internet. En cuanto a la calidad de imagen, todo depende de cuanto queramos pagar por ella. En ese sentido, podemos acceder al plan básico para un sólo dispositivo y en definición SD por 7,99 euros al mes, el estándar para dos dispositivos de manera simultánea y en HD por 9,99, y el premium de hasta cuatro reproducciones a la vez en Ultra HD 4K por 11,99 euros. Y no olvidemos que esta plataforma, que nos recomienda series y películas según nuestros gustos con total tino gracias al aprendizaje de nuestras preferencias, cuenta con más de 86 millones de suscriptores en más de 190 países, lo que le convierte en la empresa líder en el mundo en este tipo de servicios. Un hueso muy duro de roer para HBO y Amazon vídeo.

HBO, un rival temible

Netflix se las prometía muy felices en España hasta que, de repente, Vodafone anunció en noviembre la inminente llegada de HBO para integrarse, al igual que la primera, en su parrilla de televisión por cable. 'Juego de Tronos', 'Los soprano', 'The Wire' y una larga lista de emblemáticas series se colaban entre los distintos servicios de vídeo bajo demanda disponibles y dejaba a Movistar+ muy tocada, ya que en su mayor parte se nutría de esta cadena para su propia plataforma de streaming. Aunque compartiría derechos de emisión con las futuras temporadas de series ya emitidas como la citada serie de fantasía basada en la obra de George R. R. Martin, Telefónica se quedaba sin sus últimas producciones como 'Westworld', la exitosa serie de ciencia ficción llamada a ser el reemplazo natural de las aventuras de los Siete Reinos.

De momento, y respecto a Netflix, está claro que a HBO le falta fondo de armario pese a que nos garantice 3.000 horas de contenido. La apresurada adquisición de las series de Showtime por parte de Movistar+, que complementa su catálogo en otros países, puede poner en un aprieto a sus responsables, que, pese a ello, ya han anunciado su intención de incrementar el número de sus títulos disponibles de una forma nunca antes vista en España a lo largo de 2017.

Respecto a las películas, hay que destacar su apuesta por las producciones de Disney, lo que puede inclinar la balanza hacia sus intereses respecto a Netflix, pese a contar con un perfil propio para niños con la mayoría de filmes de Dreamworks y de títulos de sagas tan preciadas por los jóvenes, y no tan jóvenes, como 'Starwars' o las protagonizadas por los héroes de Marvel.

Su tarifa, al contrario que Netflix, también es única, 7,99 euros al mes, lo que nos permite utilizar cada cuenta en cinco dispositivos diferentes como ordenadores, teléfonos, tabletas y AppleTV, aunque solo dos de ellos podrán reproducir contenido de forma simultánea. De momento, no cuenta con calidad 4k y tampoco con aplicación para las smart-tv's ni para las consolas de videojuegos, aunque se esperan que estén listas antes de que acabe 2017.

Amazon Prime Vídeo, el tercero en discordia

Cuando todavía no nos habíamos recuperado de la impresión por el aterrizaje casi sin avisar de HBO en nuestros lares, Amazon lanzaba en 200 países, España incluido, su propio servicio de vídeo bajo demanda, que en países como Reino Unido es de lo más popular. De esta forma, a mediados de diciembre pudimos disfrutar de su catálogo, mucho más reducido que los de sus contrincantes, pero con series de producción propia de gran calidad como 'Transparent', que narra la historia de una hombre de avanzada edad que decide cambiar de sexo. Y no nos olvidemos de la mediática 'The Man in the High Castle', obra basada en un relato de Philip K. Dick, que nos traslada a EE UU en un universo alternativo donde los nazis y los japoneses ganaron la II Guerra Mundial y la aclamada 'Mozart in The Jungle'.

Asimismo, también podemos disfrutar de 'The Grand Tour', el nuevo programa sobre el sector automovilístico del divertido, y también polémico, Jeremy Clarkson, el antiguo presentador de 'Top Gear'. Respecto a series de otras productoras, contamos con títulos tan conocidos como 'Fear the Walking Dead', 'Seinfield', 'The Shield', 'Community' o 'The Path'. Destacar que para los amantes de los animes, dispone también de un apartado con 18 producciones japonesas. Nada mal teniendo en cuenta que se trata de una plataforma que acaba de comenzar su andadura. Respecto a películas, de momento no hay muchos títulos aunque podemos disfrutar de obras maestras del séptimo arte como 'El Padrino', 'Pulp Fiction' o 'Forrest Gump', aunque se echan de menos títulos un poco más actuales.

Pese a tratarse de una multinacional como Amazon, su aplicación solo está disponibles para ordenadores, teléfonos, tabletas y televisores Samsung y próximamente en los de LG. De momento, las consolas de videojuegos e incluso la Apple TV y Chromecast están vetadas debido a la guerra comercial que mantiene con la compañía fundada por Steve Jobs y Google. Lo bueno de este servicio es que si somos ya usuarios premium del coloso del comercio electrónico, lo tenemos incluido en nuestra tarifa de 19.95 euros al año que nos permite, entre otras cosas, recibir nuestros pedidos sin gastos de envío. Y destacar también que podemos ver los distintos contenidos hasta con calidad 4K, aunque solo a través de la aplicación para los televisores compatibles en este formato, y también descargárnoslos para verlos posteriormente offline. Asimismo, se permiten hasta tres reproducciones de forma simultánea con la misma cuenta.

¿Y Con cuál me quedo?

Se trata de una pregunta con muy difícil respuesta, ya que la contratación de uno y otro servicio dependerá de nuestras preferencias personales. ¿Nos gusta más las series basadas en superhéroes como 'Daredevil' de Netflix o nos van más grandes superproducciones de la talla de 'Juego de tronos' de HBO? Difícil elección, sobre todo teniendo en cuenta que ambas valen lo mismo y ofrecen una calidad de imagen muy similar, aunque con una ligera ventaja para Netflix en este apartado, así como en el volumen y variedad de su catálogo. Quizás en esta lucha Amazon Prime Vídeo, cuyo lanzamiento global parece bastante apresurado con el objetivo de poder negociar acuerdos en exclusiva con productoras externas desde una posición de fuerza, tiene todas las de perder. De momento, asegura tener los derechos de series tan famosas 'Mr. Robot', 'Vikings', 'Outlander' o 'Ripper Street', aunque está por ver si las veremos en España ya que actualmente se están emitiendo en otras plataformas como Movistar+.

Eso sí, el hecho de que sea un servicio gratuito para los clientes premium de Amazon pueda provocar que la terminemos usando más que a su competencia, sobre todo teniendo en cuenta la gran calidad de sus series de producción propia. En todo caso, parece difícil que en una misma familia se puedan subscribir a más de dos servicios por streaming en lo que puede ser el golpe de gracia a la tradicional forma de ver la televisión con unos espectadores liberados por fin de los horarios y los alocados golpes de timón de sus parrillas de programación. Las cadenas tradicionales son, sin duda, las grandes perdedoras de esta nueva forma de ver la televisión a la carta y en cualquier lugar gracias a los dispositivos móviles. Toda una revolución de consecuencias inimaginables que afectará también a las plataformas de televisión por cable destinadas, como ha hecho Vodafone, a incluir a los VOD dentro de su oferta multimedia.