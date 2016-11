Así es el transporte del mañana

Conducción autónoma y vehículos propulsados por fuentes de energías limpias. En estos dos pilares se basarán los medios de transporte del futuro. ¿La razón? Las previsiones sobre la movilidad de la población obligan a dar con sistemas de transporte que sean sostenibles. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2050 el 70% de los habitantes del planeta vivirán en centros urbanos. El gran aliado en esta carrera es la tecnología. En ella está la clave para seguir creciendo sin agotar los recursos naturales disponibles ni provocar el caos.

Estados Unidos, junto con Japón, lleva la delantera al resto de países en la expansión de las ciudades inteligentes. Este año, el Departamento de Transporte de la Administración Obama ha destinado 165 millones de dólares para el desarrollo de tecnologías de 'smart cities'. De ellos, 100 millones están destinados a impulsar tecnologías avanzadas de transporte en ciudades como Pittsburgh, San Francisco, Houston, Los Ángeles, Buffalo y Marysville.

Mayor autonomía

"La movilidad es complicada, las infraestructuras complejas y el hecho de usar mayoritariamente tecnologías que no requieran conductor en 2020 probablemente esté fuera de nuestro alcance", explica Pat Elizondo, vicepresidente senior de Marketing y Ventas Globales en la división de Sector Público de Xerox, compañía líder en el mercado de sistemas de transporte inteligentes.

Sin embargo, un estudio de Xerox afirma que dos de cada diez ciudadanos encuestados opinan que se desplazarán por las ciudades con un coche autónomo. Precisamente, Estados Unidos es el banco de pruebas de este tipo de vehículos. Sin embargo, los ingenieros más optimistas apuntan a 2021 como la fecha más cercana para ver estos vehículos recorriendo las autopistas. Al menos esta es la apuesta de Ford, Uber y BMW, pero también se suman al banco de pruebas grandes tecnológicas como Google y Tesla.

Uno de los principales escollos para que echen a rodar estos vehículos sigue siendo la burocracia, aunque sus ingenieros han encontrado en Barack Obama un gran aliado. "No estamos hablando del último gadget o aplicación, estamos hablando de mejorar la vida de las personas", comentó este mes en una entrevista al 'Pittsburgh Post-Gazette'.

Cuestión de seguridad

La Asociación Internacional para la Seguridad en la Carretera ha cifrado en más de 37.000 personas que mueren cada año en accidentes de tráfico en Estados Unidos. En España, ya se ha producido la primera gran prueba de un coche autónomo. El pasado año, un vehículo de Citroën recorrió los cerca de 600 kilómetros que separan Vigo de Madrid sin un conductor al volante. Con un sistema de radares y cámaras, que informan de la velocidad y los obstáculos en la calzada, el Citroën Grand C4 Picasso alcanzó la capital española.

la apuesta de los visionarios

Aerotaxis de Uber

El proyecto no solo consiste en un sistema de transporte aéreo, sino que además incorporaría los avances hallados en el desarrollo de su coche autónomo. No obstante, no es la primera vez que se oye hablar fuera de la ciencia ficción de taxis voladores. Airbus trabaja para que en 2017 echen a volar su coche Skyborne dentro del Proyecto Vahana. Los planes de la aeronáutica europea son para 2030, lejanos del sueño de Uber.

Hyperloop

El famoso Tren Bala japonés tiene un potencial competidor, el Hyperloop de Elon Musk. El sueño del creador de los coches Tesla cada vez está más cerca de hacerse realidad. Viajar a más de 1.300 kilómetros por hora parece ciencia ficción, pero gracias a una cápsula de aluminio con una capacidad para 30 viajeros intenta hacerlo tangible. Con un sistema de propulsión, los ingenieros de Elon Musk, tratan de desarrollar un sistema de electroimanes que haga flotar en un tubo la cápsula del Hyperloop. Eliminando por complete el rozamiento, este sistema espera alcanzar velocidades de vértigo.

Coches sin conductor

Google, Uber, Tesla y todas las grandes marcas de fabricantes de coches ya trabajan en el coche del mañana. Las primeras pruebas con estos vehículos ya son una realidad y no tan lejos. El pasado 2015, Citroën probó entre Vigo y Madrid su dispositivo autónomo. Una carrera que cuenta con el apoyo de Barak Obama, pero que las distintas administraciones aún hacen oídos sordos a las peticiones del sector. La tecnología ya está sobre el asfalto y por detrás los gobiernos que no saben cómo controlar estos vehículos dotados de cámaras y sensores de útima generación.