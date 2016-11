«Creé Sonic para que Megadrive ganara a Super Nintendo»

Desde hace diez años los designios de Sonic no dependen de su creador, Yuji Naka (Osaka, 1965), pero está claro que este diseñador de videojuegos de risa contagiosa siempre vivirá bajo la sombra del carismático erizo azul de Sega. Así lo ha reconocido esta tarde, en una entrevista que varios periodistas especializados en videojuegos le han hecho sobre el escenario del Fun & Serious Game Festival. "Superar a un personaje como éste es difícil pero yo sigo intentándolo", ha explicado.

Lo cierto es que se cumplen 25 años del primer título de una mascota que, según ha relatado Naka, surgió con la intención de que la "consola Megadrive ganara a Super Nintendo". Y es que la rivalidad entre las dos compañías niponas a principios de los noventa era brutal. "Evidentemente también buscaba que fuera algo divertido y satisfactorio, pero quería un juego muy rápido que pudiera demostrar la capacidad de la consola y centré todos mis esfuerzos en ello", ha reflexionado quien este lunes recibirá un premio honorífico de manos del festival.

De hecho, la competencia era tan feroz que a Naka se le ocurrió, precisamente mientras estaba creando el personaje de Sonic, desarrollar un emulador de Nes -la primera consola de Nintendo- para Megadrive. "Al margen de lo que me habían pedido mis superiores, empecé a trabajar en ello porque pensé que si conseguíamos cargar los juegos de Nintendo en la consola de Sega, ésta se convertiría en la más vendida". Según ha desvelado el desarrollador, consiguió que funcionara pero el emulador quedó guardado en un cajón.

El lanzamiento de 'Sonic: The Hedgehog' (1991) fue todo un éxito y la mascota rápidamente se convirtió en el icono de la compañía. Pronto llegarían las secuelas y en la tercera entrega se sabe que incluso participó el malogrado rey del pop en las composiciones. "A Michael Jackson le encantaba Sonic y vino en muchas ocasiones a Sega", ha comentado Naka, que no ha entrado a detallar en qué trabajo exactamente el artista. Lo que sí ha contado es que en una ocasión Jackson acudió a la sede de la compañía con sus dos hijos y en la recepción había cuatro cabinas del juego de coches 'Powerdrift'. "Michael y sus dos hijos se sentaron en tres de ellas y mi jefe me pidió que ocupará el cuarto puesto", ha continuado Naka. "Evidentemente, yo tenía que dejarme ganar e iba el último pero Jackson en la última vuelta se estrelló contra una pared y quedó el último. Al menos puedo decir: 'Soy el hombre que ha ganado a Michael Jackson'", explica entre risas.

Naka, que ahora diseña juegos en Prope, el estudio que él mismo fundó en 2006 y que ya ha lanzado cuatro títulos para Nintendo 3DS, lamenta la situación actual del videojuego en Japón, cuya producción no está ahora en sus mejores momentos. A su juicio, el error ha sido intentar adaptar los juegos que hacían a los gustos occidentales. "La mayoría de estos juegos han fracasado y estoy seguro que estadounidenses y europeos les gustaría jugar a los juegos que hacíamos antes dirigiéndonos al público japonés", apunta.