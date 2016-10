Twitter, Spotify, Netflix y otras webs quedan inutilizadas por un ciberataque masivo

Varias de las principales webs y aplicaciones de internet como Twitter, Spotify o eBay han registrado graves problemas operativos por dos ataque informáticos este viernes contra un proveedor de DNS estadounidense, que se ha extendido a otros países, ha informado France Press.

Durante más de dos horas, el acceso a Twitter y también a medios como CNN, New York Times, Financial Times o The Guardian, ha sido imposible en Estados Unidos y ha dado problemas en países como Francia o España, aunque en nuestro país el paro ha sido de menor tiempo. Asimismo, Netflix, la cadena HBO y el servicio de pago online Paypal han sufrido problemas igualmente.

Cada vez más comunes, este tipo de ciberataques consiste en bloquear un servidor, sobrecargándolo de visitantes o acaparando sus recursos hasta que se agoten, a menudo por medio de equipos zombies pirateados.

El objetivo de este ataque ha sido la sociedad Dyn, que redirige el flujo de servidores de Internet y direcciones IP, anunció en un comunicado de prensa.

«Esta mañana, 21 de octubre de Dyn sufrió extensos ataque DDoS en [su] infraestructura DNS (sistema de nombres de dominio, sistema de nombres de dominio, Ed) en la costa este de los Estados Unidos», dijo scott Hilton, vicepresidente ejecutivo de Dyn, en un comunicado enviado a la AFP.

Según el portal especializado TechCruch, el ataque se centró en Estados Unidos. Los usuarios de Europa y Asia no han sufrido los mismos problemas, agregó.