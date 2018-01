Una tarde de actividades por las tiendas de cómics de Valencia

Las tiendas de cómics tienen una esencia especial. Bibliotecas de libros donde el color blanco de las paredes desaperece entre las grandes estanterías repletas de auténticas joyas. En Valencia existen más de una decena de estos pequeños museos particulares. Algunos espacios forman parte de la historia de la ciudad, y otros se han convertido en un local social y de juego para los más jóvenes. Trastear entre las historietas de Marvel o introducirse en el manga japonés no es lo único que se puede hacer entre libros y revistas, miniaturas o replicas de objetos extraídos directamente de las viñetas.

Futurama, la tienda más longeva de Valencia, cuenta con sus propios Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter. El ambiente de las series como 'The Big Bang Theory' también se vive aquí. "Eso de ir con un grupo de amigos a una tienda de cómics y comentar las novedades en sus colecciones y ver las últimas ediciones, es lo que se vive aquí, lo normal", asegura Jose, de Futurama. "Precisamente gracias a series como estas y las películas de Marvel hay un cierto interés por los cómics por parte de los niños", continua. En este templo del tebeo en papel se vive todas las tardes esa magia que se crea cuando un padre va con su hijo y se pasan horas comentando las historietas de antaño. "Es especial ver el típico niño que viene con su padre a por los cómics de superhéroes y el padre le enseña su cómic del Capitán Trueno -el que leía cuando tenía su misma edad- que también lo tenemos en la tienda", comenta él mismo.

Pero en una tienda de tebeos no solo se puede comprar o comentar cómics. En la gran mayoría de estos establecimientos se producen encuentros especiales entre autores, dibujantes y aficionados. Además de las presentaciones de nuevas series, algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, entre las pilas y pilas de revistas se pueden pasar tardes muy entretenidas. Greyhskull Cómics es un ejemplo. Esta tienda de cómics organiza todos los viernes por la tarde, de 17:30 a 19:30 horas, una ludoteca infantil de juegos de mesa para niños a partir de los 5 años. Pero no todo es juego, tamibién se organizan talleres infantiles como el cuenta cuentos "Aristóteles, el deseo del saber" que tendrá lugar en la misma tienda el próximo sábado 3 de febrero. Una actividad pensada para que los más pequeños se interesen por la ciencia a través del cómic,que estará guiada por el historietista valenciano Jordi Bayarri.

El caso del manga es realmente especial. En Valencia existen varias tiendas que se dedican exclusivamente a los cómics japoneses. Una de ellas es la histórica Imágenes Manga, un verdadero almacén especializado en este tipo de productos. El dueño de esta tienda destaca que hasta aquí se acercan todas las tardes grupos de chicas jóvenes apasionadas por el manga para comentar las últimas series y las novedades del mercado, no solo en cómic, también en miniaturas y figuritas de los personajes más famosos. Una de las tiendas que destaca en este sector es Kurogami. Situada en el epicentro oriental de la ciudad, importa los productos directamente desde Japón, y se pueden encontrar cosas muy curiosas.

Y es que, la vida alrededor del cómic en papel no muere. "En el cómic el formato es muy importante. El álbum de Tin Tin con tapa dura y un cominc manga japonés no son iguales. Y no se pueden editar de la misma manera. Cada estilo de cómic tiene su manera de ser, que tiene que ver con el tamaño, el tipo de tapa, tiene su carácter. Tampoco es lo mismo abrir una página en una táblet, ampliar, reducir... el sentimiento es otro totalmente diferente", comenta uno de los empleados.