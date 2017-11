Un vecino de Ayora muere calcinado cuando quemaba restos agrícolas Tres funerarios trasladan a un agricultor fallecido en 2014 en otra quema en Silla. / damián torres La Guardia Civil sospecha que el hombre de 81 años se desvaneció durante los trabajos y aguarda a la autopsia para aclarar si fue por la humareda J. A. MARRAHÍ Viernes, 24 noviembre 2017, 00:27

valencia. Calcinado durante una quema en su propia parcela. Así fue como terminó ayer sus días P. B., un vecino de Ayora de 81 años ya jubilado que apareció muerto y con quemaduras por todo el cuerpo poco después de iniciar un fuego en un campo de su propiedad para deshacerse de unos restos agrícolas. A tenor de las primeras investigaciones de la Guardia Civil, todo apunta a que padeció un desvanecimiento que le impidió controlar el fuego iniciado, lo que hizo que las llamas se extendieran hasta alcanzarlo.

Según explicaron fuentes municipales, la alarma se desató sobre la una de la tarde, cuando unos vecinos detectaron el incendio en la calle de la Alpera, en la parte más externa del municipio y cerca de uno de los accesos por carretera.

Los primeros policías que llegaron al lugar comprobaron que la víctima estaba afectada por el fuego y, aparentemente, sin vida, algo que confirmó posteriormente el médico del centro de salud que acudió con una ambulancia.

Los bomberos actuaron en la extinción del incendio, ya que las llamas se habían extendido por la parcela después de que la víctima perdiera el control. Intervinieron bomberos voluntarios y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia desplazados desde Cortes de Pallás, Ayora y Requena.

A partir de ese momento, la investigación del caso quedó ya en manos de los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Requena y del juzgado de guardia. Aunque no hubo testigos directos del percance de la víctima, no tardaron en descartar la causa criminal. De hecho, en la primera inspección del cadáver no se apreciaron otras lesiones que no fueran las propias de la humareda.

La principal hipótesis es que la víctima sufrió un desvanecimiento y acabó alcanzada por el fuego, que prendió en su ropa. Si está pérdida de consciencia se debió a problemas de salud, a un sobresfuerzo o a la intoxicación por inhalación de humo es algo que deberá aclarar la autopsia a la víctima.

Consternación en el pueblo

El hombre, ya jubilado, tenía familia en municipio, donde era «muy querido». Así lo indicó el alcalde de la localidad, José Vicente Anaya, quien lamentó el fallecimiento en trágicas circunstancias y trasladó el pésame a sus familiares.

Las muertes accidentales en plena quema agrícola como la del vecino de Ayora ya se han repetido en municipios como Requena o Silla. La avanzada edad y el uso del fuego en los campos tiene sus riesgos, que se agravan con aquellos agricultores o propietarios de parcelas que arrastran problemas de corazón o respiratorios.