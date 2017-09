«¡Socorro, socorro! ¡Se llevan a mi hija!» El cruce de Torrent donde el ladrón robó el coche con la niña dentro. / irene marsilla El padre de una niña de dos años vive momentos de angustia cuando un hombre le sustrajo el coche con la pequeña dentro | El ladrón recorrió 15 kilómetros desde Torrent a Valencia y abandonó el vehículo con la menor en su silla de seguridad en una avenida JAVIER MARTÍNEZ * JMARTINEZ@LASPROVINCIAS.ES VALENCIA. Jueves, 28 septiembre 2017, 00:21

Un vecino de Torrent vivió ayer por la mañana uno de los momentos más angustiosos de su vida cuando un ladrón le sustrajo el coche, con la hija pequeña de la víctima en la parte trasera del turismo, y huyó por las calles de la ciudad para luego abandonar el vehículo con la niña de dos años en una avenida de Valencia.

La menor fue localizada por una patrulla de la Policía Nacional dentro del coche junto a una rotonda en la avenida Doctor Tomás Sala en el distrito valenciano de Patraix. El ladrón sustrajo el turismo sobre las 6.45 horas en el cruce de las calles Valencia y Jesús en el barrio del Xenillet en Torrent, cuando el padre de la niña entró en una panadería y dejó a su hija sola en el vehículo durante unos segundos.

Según los testigos, el coche estaba parado con el motor en marcha y una ventanilla bajada, por lo que el individuo encontró muchas facilidades para llevarse el vehículo y aprovechó la oportunidad. Todo parece indicar que no sabía que había una niña de dos años en su silla de seguridad en la parte trasera del turismo, que tiene varias ventanillas tintadas.

El padre comenzó a gritar cuando vio que le habían sustraído su coche con su hija dentro. Tras llamar al teléfono de emergencias 112 para pedir auxilio, el hombre facilitó a la Policía Nacional los datos y matrículas de su vehículo, un Opel Astra de color blanco, lo que posibilitó su localización en la ciudad de Valencia. Estaba muy nervioso y gritó: «¡Socorro, socorro! ¡Se llevan a mi hija!», manifestó una vecina de la calle Valencia. Una patrulla de la Policía Nacional de Torrent acudió en auxilio del padre, que seguía muy exaltado y preocupado por su hija, mientras la sala del 091 avisaba a la Guardia Civil y la Policía Local de Valencia para que buscaran también el coche.

Media hora después, una patrulla de la Policía Nacional encontró el turismo, concretamente a las 7.15 horas de la mañana, aparcado en doble fila en la avenida Doctor Tomás Sala. La llave estaba puesta en el motor de arranque, tal y como la había dejado el padre de la menor cuando entró en la panadería, y dentro del vehículo se encontraba la niña en buen estado y con una actitud tranquila. La pequeña estaba en su silla de seguridad en la parte trasera del coche.

Mientras la policía informaba al padre del feliz desenlace, uno de los agentes cogió en brazos a la niña y le hizo carantoñas mientras sus compañeros buscaban al autor del robo por el bulevar sur y las calles del distrito de Patraix. Minutos después, la Policía Nacional de Torrent llevó al padre a la avenida Doctor Tomás Sala, donde se produjo un emotivo reencuentro. Posteriormente, la menor fue trasladada al Hospital General de Valencia para que un médico le hiciera un reconocimiento, según informaron fuentes policiales, aunque la menor apenas se soliviantó.

El autor del robo logró escapar tras eludir el cerco policial que montaron varias patrullas en las salidas de la ciudad de Torrent y en la zona del bulevar sur de Valencia. La Policía Científica realizó una minuciosa inspección en el vehículo para buscar huellas del ladrón. Según un testigo, el hombre que sustrajo el coche es de raza negra. La policía también informó de los hechos a la madre de la niña, ya que la mujer reside en otra localidad valenciana y no estaba en Torrent cuando ocurrió el suceso.

«Estoy muy agradecido a la policía y espero que detenga pronto a ese tío porque lo he pasado muy mal por su culpa», afirmó anoche a LAS PROVINCIAS el padre de la niña. «Solo la he dejado unos segundos en el coche, pero parece que me había seguido otros días y sabía que paraba en la panadería», añadió el vecino de Torrent.