Seis claves para comprender la sentencia de 'la Manada' que se anunciará hoy Foto que los propios acusados difundieron en redes sociales el mismo día de los hechos. Cinco meses después de finalizar la vista oral se hará público el fallo de uno de los casos más mediáticos, controvertidos y de mayor repercusión social de la historia judicial española: la presunta violación grupal por parte de cinco jóvenes a una chica en los sanfermines de 2016 MARÍA JOSÉ TOMÉ Jueves, 26 abril 2018, 01:31

Hoy jueves, a la una en punto, en la sala de vistas 102 del palacio de Justicia de Pamplona repleta de periodistas, el presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, José Francisco Cobo, dará lectura pública al fallo de uno de los casos más mediáticos, controvertidos y con mayor repercusión social de la historia judicial española. Los miembros de 'la Manada', como se hacen llamar los cinco jóvenes juzgados por supuestamente violar en grupo a una chica de 18 años en los sanfermines de 2016, conocerán un veredicto que llega casi cinco meses después de que el caso quedara visto para sentencia. Estas son las claves para entender un fallo que, con seguridad, marcará un antes y un después a la hora de dictar jurisprudencia sobre delitos contra la libertad sexual.

1. Los hechos

7 de julio de 2016. Una joven madrileña denuncia de madrugada que ha sido violada por cinco individuos a los que acaba de conocer. Sostiene que entabló conversación con ellos y, cuando pensaba que la acompañaban hasta el coche donde pensaba pernoctar, la introdujeron en un portal de una calle del centro de Pamplona para agredirla sexualmente entre todos, dándose incluso el turno. Uno de ellos, entretanto, grababa la escena con el móvil. Tras abusar de ella se fueron del lugar, no sin antes robarle su teléfono. Una pareja que pasaba por la zona la encontró llorosa en un banco de la calle y dio aviso a la Policía. Poco después, durante el encierro, los sospechosos eran detenidos. Se trata de cinco jóvenes sevillanos identificados como Alfonso Jesús C., Ángel B. F, Jesús E. D., Antonio Manuel G. E. y José Ángel P. M., de edades comprendidas entre los 26 y los 28 años. Entre ellos hay un guardia civil y un militar.

2. Los vídeos

La columna vertebral del proceso judicial. 96 segundos de material audiovisual de mala calidad, divididos en siete clips, que fueron utilizados como prueba en la vista oral. En los siete fragmentos de grabación se puede ver a la víctima en actitud pasiva, con los ojos cerrados, sin hablar ni tomar la iniciativa en ningún caso. Ellos, en cambio, hacen comentarios, se pasan el turno, miran a la cámara y la agarran del pelo mientras la penetran y ella les hace felaciones.

Las imágenes dieron pie durante el juicio a dos interpretaciones diametralmente opuestas de las partes. Para la defensa de los acusados, los vídeos demuestran que ella no mostró oposición en ningún momento y que disfrutó de unas relaciones «consentidas y fomentadas», lo que demostrarían los supuestos «gemidos» que se escuchan de fondo. Para la acusación, el vídeo muestra una situación de total sometimiento y abuso y que las exclamaciones -tal y como determinó la Policía foral- no eran de placer, sino de dolor.

3. ¿Sometimiento o relaciones consentidas?

Es el nudo gordiano que deberá deshacer la sentencia y que determinará la condena o absolución de 'la Manada': esclarecer si las relaciones sexuales fueron consentidas o no. En ese sentido, será clave la credibilidad que le haya dado el tribunal a la declaración de la joven, quien admitió en el juicio que entró en shock, por lo que adoptó una actitud sumisa. «No hablé, no grite, no hice nada. Cerré los ojos y esperé a que todo pasara, lo pueden interpretar como que estoy sometida o como que no», admitió la joven a preguntas de uno de los tres magistrados del tribunal, que la inquirió sobre cómo pudieron saber ellos que no consentía las relaciones.

Para la Fiscalía y la acusación, los vídeos no dejan lugar a dudas: las relaciones no fueron buscadas por la víctima, que se sintió intimidada ante una evidente situación de inferioridad y no manifestó ningún tipo de consentimiento. Para las defensas, en cambio, ella estaba de acuerdo con las relaciones sexuales, prueba de ello es que no se la ve expresar un no rotundo a participar en la orgía, entró voluntariamente al portal (ella admitió que así lo hizo, en el convencimiento de que iban a fumarse un porro) e incluso se besó con anterioridad con uno de los acusados.

Los jueces deberán realizar una valoración subjetiva en función de las pruebas: si era necesario que ellos esgrimieran un arma para amenazarla o si la situación ya era suficientemente intimidatoria de por sí y también si, en caso de que hubiese habido un consentimiento inicial, este debería haber sido renovado a tenor de la deriva de los acontecimientos. También deberán tener en cuenta el tremendo desconsuelo que presentaba cuando fue encontrada por la pareja, que fuera abandonada en el portal por la cuadrilla (si la relación fue «consentida y satisfactoria» para ambas partes como argumenta la defensa, ¿por qué no se fueron juntos a desayunar?) y que le robaron el móvil.

Pero si se determina que hubo error en el consentimiento, lo que está tipificado en el Código penal, es decir, si se considera que la chica no dejó clara su negativa a tener relaciones sexuales con el grupo, los miembros de 'la Manada' podrían quedar absueltos.

4. La petición de penas

Sobre los cinco procesados pesan las acusaciones de los delitos de agresión sexual, contra la intimidad por haber grabado imágenes de los hechos y de robo con intimidación por quedarse con el teléfono móvil de la denunciante, por lo que la Fiscalía pide más de 22 años de cárcel para cada uno y el pago de una indemnización conjunta de 100.000 euros.

Por su parte, la acusación particular reclama en nombre de la chica más de 24 años de cárcel y 250.000 euros, mientras que las acusaciones populares (Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra) solicitan más de 25 años de prisión y 250.000 euros. La defensa pide la libre absolución.

Si el tribunal estima que no hubo consentimiento, deberá determinar si se trató de un delito de agresión (que conlleva penas de cárcel de hasta 15 años) o abuso sexual (hasta 10): la diferencia estriba en si los acusados utilizaron violencia o intimidación para conseguir sus propósitos.

5. Los acusados conocerán el fallo en prisión

Los cinco acusados no estarán presentes en la vista, escucharán la sentencia desde la cárcel. Llevan en prisión condicional desde que ocurrieron los hechos, a pesar de que sus defensas solicitaron su puesta en libertad al terminar la vista oral y con el juicio visto para sentencia. El tribunal denegó la petición, lo que destapó diferencias de criterio en su seno: solo el juez Ricardo González se pronunció a favor de la libertad de los acusados. Se trata del mismo magistrado que inquirió expresamente a la víctima durante el juicio si había expresado su no consentimiento y el que espetó a la chica «en cualquier caso, daño, dolor durante ese episodio ha quedado claro que no sintió usted». Los otros dos jueces (Francisco Cobo y Raquel Fernandino) se mostraron partidarios de mantener la prisión como medida cautelar.

6. La presión social

A pesar de que en principio se anunció para después de Navidad, la sentencia llega más de cinco meses después de concluir la vista oral. Sobre el retraso hay varias teorías: la endémica saturación de los juzgados, la complejidad del caso y las discrepancias en el seno del tribunal sobre si hubo o no consentimiento y, sobre todo, la necesidad de emitir una sentencia impecable ante la desmedida repercusión social que ha desatado en la opinión pública, quizá la mayor de toda la historia judicial española.

Durante la vista oral se desató el movimiento 'Yo te creo' de apoyo a la víctima, con manifestaciones e iniciativas en redes sociales, después de que el tribunal admitiera como prueba un informe realizado por un detective privado a instancias de la defensa sobre la vida privada de la joven, documento que finalmente fue retirado de la causa. También obedece al desmesurado interés mediático despertado por el caso el hecho insólito de que se lea el fallo en audiencia pública, para evitar filtraciones. Los periodistas acreditados no podrán acceder con cámaras ni micrófonos, pero el TSJN distribuirá una señal institucional de audio y vídeo que se podrá seguir desde una estancia colindante, en la misma planta del Palacio de Justicia de Navarra.

Todo apunta, no obstante, a que no acabará aquí el caso de 'La Manada': todas las partes han mostrado su intención de recurrir. Si salen culpables, las defensas exigirán su absolución. Si salen inocentes o con una pena reducida, las acusaciones harán lo propio para pedir que cumplan la condena de cárcel solicitada por cada una.