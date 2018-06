Sanidad no detectó la clínica de la doctora detenida por la estafa masiva La doctora Almudena Ramón. / Jesús Signes La científica trasladó su centro médico desde Elche tras ser clausurado por varias irregularidades y en Valencia no fue inspeccionado en un año y medio JAVIER MARTÍNEZ VALENCIA. Domingo, 3 junio 2018, 01:51

La doctora detenida como presunta autora de una estafa masiva a lesionados medulares, Almudena Ramón Cueto, recibía a sus pacientes y les administraba fármacos en su clínica de Valencia sin que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública tuviera conocimiento de la actividad ilícita que supuestamente realizaba la científica vallisoletana.

Desde finales de 2016, el Centro de Innovación Médica en Regeneración Medular (CIMERM) atendía a tetrapléjicos en un edificio de oficinas en la avenida de las Cortes Valencianas, pero el discutido tratamiento ya se realizaba en 2105 en la clínica que regentaban la doctora y su marido en el hospital IMED de Elche.

Este centro médico fue clausurado tras una inspección farmacéutica realizada el 28 de abril de 2016 por la Dirección General de Salud Pública. Los inspectores detectaron varias irregularidades en la clínica de Elche, que incumplía el reglamento sobre seguridad e higiene en el trabajo, y también hallaron productos caducados.

La científica decidió entonces trasladar su centro médico a Valencia para eludir los controles sanitarios, supuestamente, y seguir tratando a pacientes que captaban a través de mensajes publicitarios en su web. Durante el año y medio aproximadamente que la clínica estuvo abierta en la avenida de las Cortes Valencianas, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública no inspeccionó las instalaciones de CIMERM pese a las irregularidades detectadas en Elche.

Según informaron fuentes de la Generalitat, todo parece indicar que la clínica de regeneración celular no estaba inscrita en el Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, por lo que de esta forma era más complicado detectar el centro médico.

Antes de la clausura de la clínica de Elche, el hospital privado IMED reclamó a la doctora Ramón la documentación de los tratamientos que realizaba en cuatro fases, pero ella no los aportó. De esta forma, la dirección del centro hospitalario averiguó que el protocolo de la terapia de la científica no había sido autorizado por la Agencia Española del Medicamento. Según informaron fuentes jurídicas, el hospital IMED se ha personado como acusación particular en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Elche contra la doctora, su marido y otra médica que trabajó para la pareja en las dos clínicas.

Una doctora indisciplinada

Ramón abandonó en 2012 el Instituto de Biomedicina de Valencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tras el expediente disciplinario que le abrieron por omitir el nombre de una investigadora como coautora de unos ensayos con primates, utilizar de forma anómala el nombre del CSIC en declaraciones contra la institución y desobedecer la orden de un superior.

La científica detenida está considerada una de las investigadoras más prestigiosas en el campo de la regeneración de lesiones medulares por sus trabajos para devolver la movilidad a ratas parapléjicas. Tras 25 años de investigaciones, Ramón comenzó a aplicar su terapia regenerativa medular en pacientes españoles, pero la Guardia Civil detuvo a la doctora el pasado 15 de mayo por estafar cerca de un millón de euros, presuntamente, a unos 200 lesionados medulares. Algunos de ellos pagaron hasta 50.000 euros por un tratamiento que no mejoró su estado.

La política española ha ido degradándose durante los últimos meses, a la par que la sociedad y la buena educación.

La incultura general es galopante. También entre los periodistas jóvenes, convencidos de que el mundo nació con ellos, es decir, cuando se estrenó 'Star Trek' en 1979. Al mismo tiempo, como no sufrieron la dictadura franquista ni han leído un libro de historia contemporánea, les llaman «fachas» a los dirigentes, militantes y votantes del Partido Popular, influidos por el 90% de los medios de comunicación, en manos de 'progres' sectarios y partidistas, más el fanático duopolio televisivo: La Sexta y Antena 3. Una vergüenza catódica. TV3 es lo mismo que el diario 'Pravda' del antiguo comunismo soviético.

Los presentadores en los dos primeros casos son broncos, Antonio García Ferreras, o demagogos, Wyoming (La Sexta). O también el 'jaimito' con gafitas y hiel en la mente (Jordi Évole, La Sexta). Como la avena cultural e informativa de la mayoría de los españoles se concentra en la televisión, no es de extrañar que no se acuerden de que en 2008 y años siguientes temblaban cuando iban a sacar dinero al banco o a la caja de ahorros -las colas eran larguísimas, por miedo a un inminente corralito- y suspiraban de alivio al ver que aún salían billetes por la ranura del cajero automático.

En 2011 los electores votaron a Mariano Rajoy presidente del Gobierno, fugitivos y temerosos de que Zapatero destrozara más si cabe la economía de nuestro país. Rajoy tuvo que enderezar la política manirrota del 'Cejas'. Tuvimos que hacer muchos sacrificios -por culpa de Zapatero, ahora a partir un piñón con el sanguinario dictador venezolano Nicolás Maduro- pero salimos adelante y España no tuvo que ser rescatada como Grecia, donde desde 2010 el gobierno ha rebajado las pensiones en ¡catorce! ocasiones, una media del ¡9%! en unos casos y un ¡18%! en otros. 'El Coleta', con un chalet de más de 600.000 euros, y los pardillos votantes más o menos izquierdistas, no han dicho ni ¡muuuu!

La izquierda y la socialdemocracia española devastan un país, no solo económicamente, y el centro derecha lo endereza. Siempre ha sido así. Y el caradura de Iglesias aullando en el Congreso que «hay que acabar con el fascismo en España». ¿Dónde están los fascistas? ¿Te refieres a los xenófobos independentistas catalanes?

La labor de la socialdemocracia española y de quienes están a su izquierda es demoler siempre lo que haya construido el PP, incluso lo bueno, porque es un partido «facha». Así, todas las notables leyes de Educación del PP han sido derogadas por el PSOE a los dos días de gobernar. Por decreto-ley, como Franco.

La denominada «superioridad moral» de la izquierda española es una falacia. Mientras sus terminales mediáticas andan todavía con Gürtel (¿les parece casual que a los seis días de la sentencia condenatoria presentase Pedro S. su moción de censura?) callan que el mayor latrocinio al erario público ha sido, cuantitativamente, el 'caso de los ERES' socialistas de Andalucía: más de ochocientos millones de euros. Iban destinados para los parados, pero se 'perdieron' en el camino.

¿Quién gobierna en esta región durante 40 años y cuál es la comunidad española con mayor índice de paro? Andalucía: 24,4% en 2017. Pero a base de repetir machaconamente que el centro derecha (el PP) es «facha», un numeroso porcentaje de votantes se lo cree. En primer lugar, en este país todo el mundo cree que es de izquierdas; y en segundo, ¿ya se han olvidado del canguelo que sufrieron por culpa de Zapatero? La 'superioridad moral' de la socialdemocracia es un cuento chino. Por cierto, ¿han juzgado ya a Jordi Pujol, 'padrino' de Nación Catalana?

A partir de la toma de posesión de Pedro Sánchez, nos vamos a reír mucho. Solo cuenta con 84 diputados. Tendrá que pactar. ¿Con los filoterroristas de Bildu? ¿Con la República Catalana? ¿Con el PNV para que este partido de la alta burguesía de Neguri mime a los presos de ETA? ¿Con los cónyuges comunistas Iglesias y Montero? ¿Con Joan Baldoví, ex alcalde de Sueca para que le guise paellas al Consejo de Ministros?

Sánchez ha culminado su ambición muy mal. Ha 'okupado' la presidencia del Gobierno entrando por la gatera. Sin honor y sin presentarse a las elecciones.