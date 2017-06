«No recuerdo nada del accidente» Andrés, en la habitación del Hospital de Alzira. / a. t. Andrés Contreras, uno de los ciclistas heridos en Oliva, sigue en el hospital A. TALAVERA alzira. Miércoles, 7 junio 2017, 01:21

Se cumple un mes del accidente en la carretera de Oliva que le costó la vida a tres ciclistas al ser arrollados por una conductora ebria. Treinta días después, dos de los heridos continúan ingresados intentado recuperarse de las graves heridas. Uno de ellos es Andrés Contreras, que además de seguir luchando por salir adelante, ha tenido que afrontar la pérdida de su padre, Luis Alberto Contreras, uno de los fallecidos aquel 7 de mayo.

El joven de Xàbia todavía no recuerda nada de ese día en el que fueron atropellados en la N-332 el grupo de ciclistas del club Llebeig al que pertenece. Pese a las graves lesiones que sufrió no perdió la conciencia, pero su cerebro ha bloqueado este terrible recuerdo debido al fuerte traumatismo. El último recuerdo que tiene Andrés es el de salir la noche anterior al accidente con su novia y volver a dormir.

«En principio no me contaron nada para que no fuera un choque psicológico grande, pero ahora que estoy mejor he ido uniendo cabos, porque quiero saber qué pasó», señala Andrés,que estuvo una semana en coma inducido y 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La peor noticia, la muerte de su padre que hacía la ruta junto a él, ya que era un gran amante de este deporte, además de haber sido profesional del ciclismo. Pese al gran dolor, físico y, sobre todo, mental, que no le deja dormir, Andrés no se rinde y asegura que la vida le ha dado una segunda oportunidad.

«Mi padre, antes de salir de casa, me ató bien el casco, seguramente eso me salvó de algo peor», explica el joven, que le han contado los que estuvieron con él en ese momento.

Su mentalidad de deportista también la aplica a este momento duro de su vida. «Esto es como un triatlón, hay que fijar un objetivo, ahora es recuperarme, y con la mente positiva tengo que seguir porque si te caes, te quedas aquí. Y eso no va a pasar», asegura Andrés que todavía sigue ingresado en el Hospital de la Ribera y que pronto comenzará a hacer rehabilitación.

La fuerza y las ganas de seguir luchando de este joven están siendo claves en su recuperación. Lesiones en pulmón, hígado, costillas, fémur, cuádriceps rotos, además de otras fracturas en su cara, «heridas de guerra» como las llama él, no han conseguido frenar a este deportista que ya piensa en poder volver a montar en bici y practicar triatlón, una de sus pasiones.

«En cuanto pueda volveré, es cierto que después de esto se quitan las ganas de salir a la calle en bici o a correr, pero hay que seguir. La semana anterior al accidente, hice un recorrido entre Alicante y Xàbia y recuerdo los coches por mi lado y ahora lo pienso y da miedo», comenta el joven.

Andrés quiere que este fatal accidente que ha truncado la vida de tres personas y de sus familias sirva para concienciar a la gente de la necesidad de mantener la distancia de seguridad con los ciclistas por carretera y de no conducir bajo el efecto del alcohol o las drogas.

Sobre la mujer causante del accidente, señala que «cometió un error garrafal. Me gustaría que la gente que ha visto lo que nos ha pasado sepa que así no se puede conducir. Hay que tener conciencia de que en una bici va una vida. Salimos a entrenar, no para acabar en una caja de pino».