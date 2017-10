Policías, profesores y médicos sufren más de medio centenar de agresiones a la semana Los colectivos profesionales denuncian carencia de personal y falta de medidas para combatir el problema DANIEL GUINDO Domingo, 15 octubre 2017, 00:12

valencia. Agentes de Policía y Guardia Civil, médicos, enfermeros y celadores, profesores y funcionarios de prisiones tratan de desempeñar sus funciones, en la gran mayoría de los casos, con la mayor profesionalidad posible. Sin embargo, el público, a veces viandantes, otras pacientes o alumnos, no siempre les facilitan el trabajo y, en ocasiones, incluso se enfrentan a ellos, llegando incluso a insultarles, amenazarles y hasta agredirles. De hecho, según los datos recopilados por LAS PROVINCIAS, estos profesionales sufren, de media, más de medio centenar de agresiones físicas y/o verbales a la semana; una lacra que, según denuncian asociaciones y sindicatos del sector, va en aumento en la región.

Por número, los incidentes con la Policía, Guardia Civil y los docentes son mayoritarios. En concreto, según los datos proporcionados por el Ministerio de Interior, la Comunitat contabilizó el pasado año 1.499 atentados contra la autoridad, una cifra que supone un punto de inflexión a la tendencia a la baja de los últimos años, por lo que supone un incremento con respecto al año anterior. En el caso del ámbito educativo, según la memoria anual sobre convivencia escolar en la Comunitat, la región contabilizó en el curso 2015-2016 un total de 3.414 incidentes. De ellos, el 21% fueron amenazas verbales al profesorado y el 14,2% agresiones físicas a los docentes, lo que, traducido en cifras absolutas, suponen 1.201 incidentes.

También están cobrando importancia las agresiones, amenazas e insultos que sufre el personal sanitario y que, según la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat, va en aumento, hasta las 130 contabilizadas el año pasado. Por su parte, también supone una lacra que afecta a los funcionarios de prisiones en las cárceles valencianas y de la que en 2016 se registraron 39 según los datos oficiales que, sin embargo, no contabilizan los insultos ni las amenazas, únicamente los daños físicos. En total, agrupados estos cuatro ámbitos, la cifra de agresiones, tanto físicas como verbales a estos profesionales de la seguridad, la sanidad y la enseñanza, asciende a 2.869, lo que supone cerca de 60 a la semana.

La muerte del subinspector del grupo de homicidios de la Policía Nacional de Valencia, Blas Gámez, asesinado hace un mes por el sospechoso de un crimen en el barrio de Ruzafa de Valencia cuando le requirió la identificación para detenerle, supone, con diferencia, el hecho más grave registrado este año relacionado con agresiones a agentes pero, como apuntan las cifras, no ha sido ni mucho menos el único.

Distintos colectivos representativos, como la Asociación Unificada de Guardia Civiles o la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, coinciden en señalar que la falta de personal contribuye, especialmente, a que aumenten este tipo de situaciones, mientras que desde la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat alertan de que casi en el cien por cien de los casos no existe condena al denunciado «salvo en contadas excepciones». «Los motivos de la no condena suelen ser o bien la inimputabilidad del agresor, certificada por un médico forense, o bien la falta de pruebas en los casos en que los hechos no fueron presenciados por ningún testigo».

En el ámbito docente, las amenazas verbales a los profesores son, detrás de las discusiones y peleas entre los alumnos, el incidente más mayoritario en los centros educativos. Las agresiones a los docentes es el quinto y desde el sindicato UGT apuntan que «muchas veces el personal afectado no sabe dónde acudir para denunciar que está sufriendo acoso».