La Policía mexicana refuerza la búsqueda de la valenciana desaparecida Pilar Garrido, la valenciana secuestrada en México. / LP El portavoz de seguridad de Tamaulipas asegura que no se han encontrado restos de sangre en el coche de la víctima EFE México Miércoles, 19 julio 2017, 18:44

La policía mexicana ha reforzado todas las líneas de investigación para averiguar el paradero de la valenciana Pilar Garrido, desaparecida el pasado 2 de julio en el nororiental estado de Tamaulipas, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.

El portavoz de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, explicó a Efe que no se han encontrado restos de sangre en el coche de la víctima.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ, fiscalía) de Tamaulipas realizó el martes en el vehículo la prueba de Luminol, utilizada para detectar trazos de sangre, y esta resultó "negativa", aseveró el portavoz.

En las últimas horas, medios de comunicación informaron que se hallaron manchas de sangre en el coche de la víctima, lo que podría dar un giro en la investigación.

De acuerdo con la versión del marido, la tragedia aconteció cuando Garrido Santamans, valenciana de 34 años y residente en México desde hacía unos tres años, regresaba, junto a su marido y su hijo de un año, a Ciudad Victoria (Tamaulipas) tras pasar unos días en la playa.

Fueron interceptados en el coche y a ella la bajaron del vehículo en las inmediaciones del municipio Soto La Marina.

El estatus jurídico para la investigación es el de "persona no localizada", porque no se puede considerar un secuestro dado que hasta el momento no ha habido una petición de rescate, lo que resulta muy poco común en casos similares.

A tres días de darse a conocer la noticia, Rodríguez reiteró hoy que no se descarta ninguna línea de investigación. Tampoco confirmó ni desmintió que esté siendo investigado el esposo de la víctima, Jorge Fernández González, que fue quien denunció los hechos.

La suegra de Pilar Garrido, Adriana González, aseguró a EFE que la familia está "quebrantada" y evitó hacer mas comentarios por recomendación de la policía para evitar interferencias en la investigación.