La Policía Local confisca en El Perelló más de 30 armas lúdico-deportivas en dos comercios Parte de las armas requisadas a los comercios de El Perelló. / Policía Local de Sueca Los locales alegan que desconocían el procedimiento administrativo necesario para comercializar este tipo de producto EUROPA PRESS Valencia Martes, 29 agosto 2017, 17:36

La Policía Local de Sueca ha confiscado en las últimas semanas más de 30 pistolas y un fusil para la actividad lúdico-deportiva en dos locales comerciales de El Perelló. Entre los ejemplares intervenidos había armas detonadoras o de gas, todas de cuarta categoría, que requieren de un permiso o comunicación expresa a la Delegación del Gobierno o la Guardia Civil para su comercialización.

Según ha explicado el consistorio en un comunicado, las armas requisadas son réplicas casi exactas de los ejemplares reales que puede utilizar cualquier cuerpo de seguridad y estaban expuestas en aparadores y a la venta sin ningún tipo de control.

"Aunque no suponen una amenaza física al ciudadanos, si no son utilizadas debidamente pueden comportar un determinado riesgo y resultar peligrosas si no se conoce cómo manipularlas, por lo que requieren de una licencia específica para su uso, transporte y tenencia, que se solicita a la administración local", han detallado las mismas fuentes.

Los comercios alegan que desconocían el procedimiento administrativo necesario para comercializar este tipo de producto y la edad mínima para su venta. Pese a ello, se ha interpuesto launa denuncia por infracción grave, según contempla la normativa de seguridad ciudadana.