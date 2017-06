«Pensaba que me quedaba ciega» Amparo Aparicio, de espaldas, junto a su marido Antonio, ayer, recuperándose de la lesión ocular en su casa de Valencia. / Juanjo Monzó La víctima del ataque con amoniaco asegura que los ojos «me quemaban» JUAN ANTONIO MARRAHÍ Valencia Martes, 27 junio 2017, 11:26

«Lo veo todo como con un velo, casi no puedo abrir el ojo izquierdo y estoy aún pendiente de ver qué me dice esta tarde el oftalmólogo...». Así se sentía ayer Amparo Aparicio, la vecina de Valencia de 66 años que el domingo de madrugada resultó herida al caerle encima una mezcla de agua y amoniaco cuando disfrutaba con su familia de la música durante una verbena fallera con motivo de San Juan. La víctima confiesa que llegó a temer por su vista. Su marido ya ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional, cuyos agentes investigan los hechos y tratan de localizar a la persona que arrojó el líquido.

Los hechos sucedieron sobre la una de la madrugada, justo en la puerta del casal de la Falla l’Alguer-Ingeniero Rafael Janini, situada en el número 22 de la calle Crevillent, en el barrio de Ciudad Jardín. El punto de la acera donde se encontraba Amparo y otros siete miembros de su familia está a sólo tres metros de una finca de siete alturas.

El ataque Lugar y hora. Una de la madrugada. Domingo. Calle Crevillente de Valencia. Junto al casal fallero de L’Alguer-Ingeniero Rafael Janini. Bajo una finca de siete alturas. Afectados. El agua con amoniaco cayó sobre ocho miembros de una familia, entre ellos tres niños. El líquido alcanzó a Amparo Aparicio (66 años), a su marido, a su hija, a sus dos cuñados, a dos sobrinos y a su nieto. Lesiones.

Todos coinciden en que el líquido cayó de uno de los balcones o ventanas. En ese momento sonaba la música de la Orquesta Universal y unas 200 personas bailaban o presenciaban el acto, que contaba con todas las autorizaciones, según el presidente de la falla, Rafa Lleó.

«Mire hacia arriba y vi de reojo una cortina de agua», asegura Antonio, esposo de Amparo. Era mucho líquido y lo más seguro es que quien lo hizo usara un cubo». La mujer estaba junto a los suyos: marido, hija, nieta, cuñados «y tres chiquillos que ya me dirá usted qué culpa tienen». El líquido salpicó a todos, incluidos los menores de nueve meses, tres y diez años.

Pero lo peor fue para Amparo. El producto corrosivo alcanzó en los ojos. «Nos lo lanzaron a traición. Pensaba que me quedaba ciega. Me quemaban. Parecían sangre y el escozor era infernal, me volvía loca de dolor», asegura la mujer. «Pero, pese a la angustia de ese momento, lo que más me preocupaba eran los niños».

La mujer no alberga duda respecto al producto corrosivo. «Primero pensé que era lejía, pero luego el olor era muy claro. Era amoniaco. Al lavarme salía como una espuma del pelo y acabé con ropa desteñida» por su efecto. Todos los testigos se volcaron con las víctimas, echándoles agua en el casal y cambiando la ropa de los pequeños.

Amparo fue atendida en un centro de salud a pocos metros de la falla. De ahí fue derivada al Hospital Clínico, donde le diagnosticaron «queratoconjuntivitis química». «Los médicos dijeron que el agua que me echaron fue lo que evitó males mayores en los ojos. Gracias a eso he salvado la vista», relataba la mujer dolorida e indignada. Ahora debe lavarse con abundante suero, además de aplicarse lágrimas artificiales y una pomada.

Fuset: «Nada justifica la actitud, un vándalo es un vándalo» Las reacciones políticas han sido de condena al ataque a los falleros. El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, indicó ayer que las fallas tenían permiso para hacer verbenas. «Son dos fines de semana que se entiende que hay molestias, pero nada, absolutamente nada justifica estas actitudes». Según Fuset «un vándalo es un vándalo y da igual en qué posición esté. En este caso, el ataque ha sido frente a unos falleros, unas personas que participaban en una verbena, pero un delincuente es un delincuente y lo que deseo es que se pueda encontrar a los responsables». Desde el grupo popular, explicaron que rechazan «cualquier acción de intolerancia y desprecio como lo acaecido en L’Alguer. Solicitamos que se esclarezca la autoría de la agresión y que se hagan los esfuerzos necesarios para propiciar la normal convivencia festiva de los falleros en los actos que realizan en cada barrio». Ciudadanos condenó este acto que calificó de ‘fallerofobia’. «Los falleros tenían permiso y tenían derecho a divertirse. Esperamos que los afectados se recuperen pronto. Se han pasado de la raya».

A las pocas horas, Antonio presentó denuncia en la Comisaría de Marítimo de la Policía Nacional. En ella describe la «irritación y escozor» que sufrió su esposa, así como su sospecha de que el agua cayó, al menos, «desde una altura de dos o tres pisos». La Policía Nacional ha abierto una investigación. Mientras, la falla también prevé reunirse con el presidente de la finca «para pedir la colaboración de los vecinos y aclarar los hechos en lo posible».

Así lo expuso ayer Rafa Lleó, presidente de l’Alguer-Ingeniero Rafael Janini. «Nunca había sucedido algo así, ni de lejos, en los 52 años de historia de la falla. No tiene nombre. Puedo llegar a entender un cubo de agua por molestias, pero algo así es gravísimo. Mejor me callo lo que pienso respecto al autor o autores», resume el responsable de la comisión fallera, volcada con la víctima.

La Agrupació de Falles del Marítim ha mostrado su «total repulsa e indignación» y trasladará lo ocurrido a la Junta Central Fallera. El presidente de la Interagrupación de Fallas, Jesús Hernández, también lamentó el ataque durante la verbena en la calle Crevillente. Los casales, dijo, llevan «años sufriendo acciones incívicas». En algunos casos, «han llanzado cubos de agua, huevos y hasta agua con lejía». Recordó que este último hecho «ya obligó a denunciar a una comunidad de vecinos». Hernández pidió «sanciones ejemplares, una multa de miles de euros y algo más, como costear los gastos médicos de la víctima del ataque» con líquido corrosivo.