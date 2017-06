«Me ofusqué y daba palos de ciego» José Ignacio U., el presunto asesino, ayer, sentado en la sala del jurado. / J. A. M. El homicida asegura que la mujer cuestionó la paternidad de dos de sus hijos y dice estar «tranquilo en prisión». El acusado de matar a su expareja de 85 puñaladas en Valencia carga contra la víctima durante el juicio Juan Antonio Marrahí Valencia Miércoles, 7 junio 2017, 00:49

Una puñalada en el corazón fue la número 85. Pocas partes del cuerpo de Susana C. quedaron intactas ante el filo de 14 centímetros que su expareja, José Ignacio U., empujó una y otra vez hasta dejarlo clavado en su corazón. Ella tenía tres hijos, ganas de vivir y el deseo de romper con quien se convirtió en su verdugo. Ocurrió el 12 de febrero de 2105, en Valencia, y ayer llegó su juicio. El acusado fue frío. Se presentó como una víctima y de sus labios no brotó una sola palabra de arrepentimiento. Sólo intentos por justificarse con una mezcla entre la legítima defensa, el forcejeo descontrolado y un estallido de rabia, culpando a la víctima de cuestionar la paternidad de dos de sus hijos.

Para la fiscal, los hechos no albergan dudas. Pide para Ignacio casi 20 años de prisión por maltrato habitual, amenazas y asesinato con ensañamiento, una pena que la acusación particular eleva hasta casi 30 años de cárcel. Además, la acusadora pública pide que Ignacio no vuelva a pisar Valencia ni acercarse a los hijos o a los padres de la víctima durante dos décadas. Demanda por último indemnizaciones de más de 200.000 euros a estos familiares.

Siempre según la Fiscalía, Susana estuvo unida sentimentalmente a Ignacio durante 15 años, relación de la que nacieron tres hijos. Él fue condenado tiempo atrás por lesionar con un cuchillo a su anterior compañera. «Pero eso fue un forcejeo y esa mujer tenía un carácter bárbaro», se excusó ayer al ser preguntado por la cuestión.

«Durante toda la convivencia, Susana fue objeto de un trato denigrante» por parte del acusado, plagado de «golpes, puñetazos o quemaduras en el pelo con mechero». La acusadora describió hasta la amenaza de lanzar a uno de sus hijos por una ventana u otra en la que daba a la víctima «un cuarto de hora». «Significaba que si ella no hacía lo que el quería la golpearía o la mataría», explicó la fiscal.

«Nunca denunció por miedo»

Según su versión, «Susana nunca denunció los hechos por miedo». Temía que actuará contra ella con la misma violencia que con su anterior pareja. Pero en enero de 2015 decidió separarse e Ignacio abandonó el domicilio familiar de la calle Asturias. No obstante, realizó un estricto seguimiento de sus llamadas de teléfono a través de las facturas hasta concluir que Susana había iniciado una nueva relación. «Y eso alimentó su odio», describió la fiscal.

Horas antes del homicidio, el hombre telefoneó a su excompañera en 13 ocasiones. Según la fiscal, hasta anunció el crimen al asegurar a una de sus hijas que iba a «ocurrir algo» y dijo a la propia víctima que iba a matarla. Las acusaciones coinciden: «Se presentó en la casa familiar en el momento oportuno con un cuchillo que había cogido de la casa de su madre, se escondió en el rellano, sorprendió a la víctima y la encerró en casa. Todo fue perfectamente calculado para asesinarla».

De nada sirvieron los gritos desesperados de la víctima: «Nacho, no me hagas esto. Nacho para, te lo suplico...». Fueron sus últimas palabras. La fiscal describe con precisión el rosario de brutales heridas con las que Susana fue abocada a la muerte. Cómo intentó frenar el filo con sus manos. Y su «inconcebible sufrimiento y agonía» antes de que el homicida telefoneara a la policía para indicar, de manera escueta: «He matado a mi mujer».

Para Ignacio las cosas no sucedieron así. En primer lugar, defendió que la ruptura entre ambos no era tal. «Nos veíamos, comíamos, hablábamos y, hasta cuatro meses antes, teníamos planes de casarnos».

Él hombre aseguró estar «muy tranquilo en prisión», frase que despertó aspavientos de desaprobación en el jurado. Negó los malos tratos. Negó las amenazas previas. Negó que se presentara en casa por sorpresa y encerrara a la víctima. Negó haber cogido el cuchillo de casa de su madre, una versión ratificada por la propia progenitora y que Ignacio descalificó llamándola «Antonieta la Fantástica».

Así describe el encuentro con Susana: «Al subir a casa, me preguntó si había estado con dos mujeres tiempo atrás. Me inventé que sí por despecho, tras saber que ella tenía otra relación. Entonces cogió un cuchillo y se puso delante de mí. Se lo quité a duras penas, pero lo volvió a coger y me la vi ya a dos metros».

Según su versión, con la que la defensa aspira a la absolución, «ella se cabreó y me dijo que me hiciera la prueba de paternidad de dos de nuestros hijos, que a lo mejor me llevaba una sorpresita... Ahí ya me ofusqué y comenzó un forcejeo. Yo ya no sé bien qué pasó. Daba palos de ciego». Preguntado por las súplicas de la víctima, llegó a afirmar: «Yo no tengo constancia de que gritara». Ante las dudas de la fiscal, le espetó: «Usted no estaba allí». Ignacio tejió una explicación hasta para la puñalada 85 que dejó a Susana el cuchillo en el corazón: «Si es que me resbalé por la sangre que había y se le quedó clavado en el pecho».