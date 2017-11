Obsesionado con una guardia civil El Guardia Civil acusado de intentar matar con veneno a una compañera del cuerpo, a su marido y a su hijo de 3 años en Villajoyosa, entra al juicio en la Audiencia Provincial de Alicante. / EFE Arranca el juicio contra un agente por un supuesto intento de asesinato de una compañera y su familia EFE Alicante Jueves, 2 noviembre 2017, 21:28

Un brigada de la Guardia Civil ha negado hoy durante un juicio que intentara asesinar a una compañera del Cuerpo con la que estaba obsesionado, a su marido y al hijo de ambos, de 3 años, echando plaguicida y raticida a la comida tras colarse en su vivienda de la casa cuartel de Villajoyosa (Alicante).

El acusado, Francisco G.J., en prisión por esta causa, ha admitido que, en una ocasión, vertió a los alimentos «agua de mar» y, en otra, un insecticida denominado clorpirifós, pero ha asegurado que éste es «completamente inocuo» en las dosis que él utilizó.

La fiscalía ha aumentado de 30 a 40 años de cárcel su petición de condena para el procesado, al considerar que cometió tres delitos de asesinato en grado de tentativa, y no de homicidio, como sostenía inicialmente, además de un delito de allanamiento de morada y otro contra la intimidad.

Los hechos sucedieron entre enero y junio del pasado año en la casa cuartel de Villajoyosa, cuando Francisco G.J., que había sido superior de la mujer, se coló supuestamente en diversas ocasiones en la casa donde ella residía con su familia y se apropió de diversos objetos personales.

Hoy, al inicio del juicio, el acusado se ha declarado autor del delito de allanamiento de morada y del delito contra la intimidad, pero no de los tres asesinatos frustrados, ya que ha alegado que no tenía intención de matar a nadie y solo pretendía llamar la atención de la pareja.

Ha reconocido que su compañera le «gustaba» y, por eso, se apropió de diversos objetos personales de ella, como pasaportes, ropa interior, un juguete sexual, dos dispositivos informáticos con fotografías íntimas y familiares o las llaves y un mando de su coche.

«No tiene sentido, no puedo darle una explicación lógica. A mí ella me gustaba, me iban a destinar fuera y tener sus objetos me hacía creer como si no estuviésemos separados», ha resumido ante el tribunal.

No obstante, ha rechazado que intentara asesinar a la mujer, su marido -también guardia civil- y al hijo de ambos, de 3 años, con veneno, pues únicamente admite haber echado «agua de mar» e insecticida en la comida para «llamar la atención» y provocar una «discusión» en la pareja, que se «percatasen de que algo estaba ocurriendo».

Francisco G.J. sostiene que el clorpirifós solo «es nocivo en cantidades inmensas» de las que él no disponía y no es un compuesto «ajeno a la alimentación», pues su padre y su abuelo lo utilizaban para conservar «las patatas y las naranjas»

Tras su detención, la Guardia Civil encontró en su casa un archivo informático donde había escrito, unos días antes, que había llegado el «momento de ver si de verdad» tenía el «valor» para hacer lo que había «planificado muchas veces».

En ese documento aseguraba que estaba «en un constante sin vivir» por «culpa» de la agente, a la que veía «inmensamente feliz», lo que él no podía «soportar» y no le dejaba «dormir por las noches».

Preguntado hoy a ese respecto por el fiscal, ha asegurado que lo que tenía planificado era entrar en la vivienda de la víctima exclusivamente para echarle «algo en la comida» y llamar su atención.

Por su parte, el matrimonio afectado ha relatado cómo empezó a notar la desaparición de objetos personales en su casa en septiembre de 2013, con la pérdida de un disco duro externo, y más tarde, desde inicios de 2016, que la comida que había dejado preparada el marido «se ponía mala», pues desprendía olores y sabores extraños y tenían que tirarla a menudo.

Los cónyuges decidieron colocar una cámara oculta en su casa para averiguar lo que sucedía que captó el 3 de junio de ese mismo año, 2016, al brigada echando un producto al arroz que habían dejado en la mesa del comedor.