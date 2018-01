Nuevas cartas de amor de la pareja detenida por el crimen de Patraix Salvador R. L., asesino confeso de Antonio Navarro Cerdán. Salva llevaba en su mochila en el momento de su detención varias misivas que los amantes se enviaron durante la relación: «Mi meta es que seas feliz a mi lado o junto a otros» JAVIER MARTÍNEZ Valencia Domingo, 21 enero 2018, 19:38

La pareja detenida por el crimen de Patraix, Salvador R. L., 'Salva', y María Jesús M., 'Maje', mantenían también una curiosa relación epistolar. Cuando fue detenido el 10 de enero en el Hospital de Manises, el enfermero llevaba en su mochila varias cartas de amor que los amantes se enviaron durante su relación. Algunas de ellas, que se muestran a continuación, fueron escritas poco meses antes de que la joven se casara con Antonio, la víctima, en Novelda. En una de las misivas, Maje pide disculpas a Salva porque su matrimonio supone «un proceso traumático para los dos», pero dice que la boda era algo que ella tenía que vivir «como experiencia». Aunque la mochila se quedó en el servicio de urgencias del hospital, la mujer del asesino entregó las cartas a la policía al día siguiente.

De Maje a Salva «La historia de amor más auténtica que he vivido»

Lo vi. Allí estaba sonriente con los ojos brillantes desde el control de enfermería. Pensé si es sonrisa iba dedicada a mí o tal vez ese chico (sí ese que tanto me gusta) por su fantástica forma de ser iba repartiendo sonrisas por donde pasaba. Me gustaba, me atraía, ¡¡¡lo deseaba!!! Sé que está casado, lo veo feliz. He preguntado por él y mis posibilidades son nulas, pero su mirada me atrae. Su olor, su presencia, su mechita cayendo, su gorrito... Noto mi corazón tambaleante, palpita fuerte, tiene ganas de sentir. Mis respuestas quedan resueltas. Él me invita a sonreír y a volver a enamorarme como nunca. Me pongo presumida cuando viene, coqueta, me gusta que sepa que estoy allí... Todo esto llevó al inicio de una maravillosa relación de amistad que acabó convirtiéndose en la historia de amor más auténtica y apasionante que he vivido y la gente pueda escuchar. No imagino la vida sin ti ya, sin tus besos, sin tus caricias, sin tus palabras de ánimo. Eres un hombre increíble. Tienes todo lo que necesita una mujer para sentirse llena y completamente feliz.

De Salva a Maje «Mi meta es que seas feliz a mi lado o junto a otros»

Yo te quiero, lo sabes, como nunca imaginé que lo haría. Has hecho de mí un hombre diferente. Todo lo que hemos pasado juntos ha sido y seguirá siendo increíble. Hemos compartido momentos y situaciones maravillosas. Pero tengo que pensar en tu futuro. No quiero que te rayes, quiero que disfrutes de la vida, y si en el camino quieres que siga ahí, estaré ahí para ser tu amigo, tu amante, tu gran compañero de vida, aquel que te va a comprender siempre, ese que te puede contar todo, escuchándote y apoyándote, aunque a veces sea en silencio. Yo quiero que nuestra relación sea única, quiero estar ahí, junto a ti, y aunque atravesemos penurias seguiré ahí, haciéndote feliz. Mi meta es que seas feliz a mi lado o junto a otros. Nadie tiene que ser tan egoísta de quererte para uno mismo. A mí me gustaría pasar el resto de mis días con alguien que no me necesite para nada, pero me quiera para todo. Te quiero tanto que no dejo de pensar en tí nunca, y no quiero dejar de hacerlo. Creo que algún día escribiré un libro y seguramente será sobre ti.