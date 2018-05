Multado por conducir a 696 km/hora con un Opel Astra en una carretera con velocidad limitada a 50 La madre del hombre ha negado que eso fuera posible: «Mi hijo conduce como mucho a 60 km/h» LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 14 mayo 2018, 01:54

El ciudadano belga que hace unos días recibió una multa con la foto del radar y la cuatificación de velocidad no salía de su asombro: ¿A 696 km/ horas con un Opel Astra? La foto hacía referencia a su paso por una carretera cuya velocidad estaba limitada a 50. El hombre, de 30 años, sí había pasado por allí pero no reconoce haber alcanzado esa velocidad. Incluso su propia madre, tras ser consultada por el diario La Province, ha negado que eso fuera posible: «Mi hijo conduce como mucho a 60 km/h«.

De acuerdo con la multa y después de restarle el margen de error del radar, el hombre conducía a 654,24 km/h. Teniendo en cuenta que un coche de Fórmula 1 alcanza como máximo entre 300 y 350 km/hora, está claro que debe tratarse de un error del radar.