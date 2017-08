México no pone fecha a la repatriación e indigna a la familia de Pilar Garrido Raquel Garrido, la hermana de Pilar, en una rueda de prensa el pasado viernes. / EFE/ Juan Carlos Cárdenas La madre y el marido de la valenciana salen de su cita en la Procuraduría sin avances para mandar los huesos y las pruebas molares a España A. CHECA VALENCIA. Miércoles, 16 agosto 2017, 00:21

Sin fecha y sin respuestas. La reunión mantenida en la Procuraduría de Tamaulipas entre la madre y el marido de Pilar Garrido, la valenciana supuestamente muerta en México, y los responsables de la investigación el pasado lunes sólo sirvió para que el avance de la repatriación reclamada por los valencianos continúe en punto muerto. Desde Valencia, Raquel Garrido confirmaba el callejón sin salida en que permanecen sus pretensiones: «Fueron a la entrevista y salieron igual, sin fecha de entrega de los restos».

Ninguna de las dos peticiones puestas sobre la mesa por Rosa María Santamans y Jorge F. han recibido por ahora luz verde del Gobierno mexicano. Por una parte, el envío a España de los huesos hallados junto a la carretera de la costa Ciudad Victoria lo antes posible para llevar a cabo un segundo análisis de ADN y corroborar que el perfil genético es el de la valenciana. «No me voy a derrumbar hasta ver que es ella», dijo la semana pasada Raquel Garrido durante la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Massalavés, municipio que se sumó a la presión a la Generalitat y al Gobierno de España para que intercedan en una rápida repatriación, algo que sigue sin concretarse. La otra exigencia de los familiares que recibió respuesta afirmativa el lunes de las autoridades mexicanas, pero sin fecha concreta, es el del envío a España de las radiografías de los molares hallados a unos 10 kilómetros del punto en el que tres pistoleros asaltaron a Pilar y su familia. Tener estas pruebas es, según los parientes de la valenciana, vital para que en apenas 24 horas se pueda corroborar o descartar a través de un odontólogo valenciano que la identidad es la de Pilar Garrido.

Ni robo ni crimen organizado

Tal y como ayer publicó LAS PROVINCIAS, las dudas sobre el caso y la versión oficial de la investigación no sólo existen en el seno de la familia Garrido Santamans. Voces de personajes tan notables como el obispo de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, han mostrado sus sospechas de que en el secuestro «hay algo raro». Una de las incógnitas que subraya el religioso es que los huesos sean realmente los de la valenciana. «Se me hace muy extraño. Hasta donde alcanza mi ignorancia, yo no creo que en tan poco tiempo se descomponga un cuerpo, pues se lo encontraron dos o tres semanas después», explicaba González Sánchez.

Mientras, la investigación avanza con más negativas que afirmaciones. Como también publicó este periódico, la Policía Federal parece haber descartado que la valenciana pudiera haber sido víctima de un robo, hipótesis a la que llegan tras encontrar un reloj de la víctima junto a los restos humanos localizados. También pierde peso la posibilidad de que sea obra del crimen organizado, pues ninguna banda ha reivindicado la muerte y junto a los huesos no había nota alguna, como acostumbran a hacer estas mafias.